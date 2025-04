Jak przechowywać jabłka? Jabłka lubią chłodną temperaturę, dobrą wentylację i wilgoć (wysoka wilgotność sprawia, że owoce dłużej pozostają twarde i soczyste). Aby przedłużyć ich ładny wygląd, nie myj ich po przyniesieniu ze sklepu, ale dopiero przed spożyciem.

Jeśli chcesz przechować większą ilość jabłek, przebierz je - odrzuć owoce, które mają plamki. To znak, że zaczęły gnić i wkrótce zarażą sąsiadujące owoce.

Przechowywanie jabłek w lodówce

Jeśli kupujesz niewielką liczbę jabłek, którą planujesz spożytkować w ciągu kilku dni, nie ma potrzeby aby przechowywać jabłka w lodówce. Jeśli jednak jabłka mają być przechowywane przez tydzień lub dłużej, warto je zabezpieczyć. Temperatura lodówki będzie wówczas idealna.

Przechowywanie jabłek w piwnicy

Idealnym miejscem do przechowywania jabłek w domu jest piwnica, ponieważ panuje tam wymarzona dla zerwanych owoców temperatura – od 1 do 4 stopni Celsjusza (przy niższej temperaturze jabłka zmarzną). Zerwane jabłka cały czas oddychają, dlatego nie należy dopuszczać do tego, aby skórka się pomarszczyła - stąd krótka droga do procesów gnilnych.

Jabłka należy przechowywać w drewnianych skrzynkach bez przykrycia wyłożonych gazetą. Ilość owoców nie powinna przekroczyć 15. Jabłka powinny też mieć zapewniony dostęp świeżego powietrza – uwalnia się z nich etylen, który powinien być odprowadzany na zewnątrz, np. poprzez uchylone okno.

Przechowywanie jabłek w domu

Jabłka można przechowywać także w pomieszczeniu, które nie znajduje się w piwnicy, jednak dla zwiększenia wilgotności, w pobliżu skrzynek z jabłkami należy ustawić wiaderka z wodą.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.10.2014 r.

