Jak przechowywać imbir? Możesz włożyć go do lodówki albo zostawić na kuchennym blacie. W każdym przypadku jednak warto zastosować kilka szybkich tricków, aby świeży lub starty imbir dłużej zachował swoje właściwości, a przede wszystkim zapach. Jeśli zdarzyło ci się, że imbir spleśniał lub zrobił się miękki i pomarszczony, ten artykuł jest dla ciebie.

Imbir dobrze jest przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, jednak nie musi to być lodówka. Możesz umieścić je w przewiewnym pojemniku lub koszyczku. Aby korzeń dłużej zachował świeżość i wszystkie cenne właściwości imbiru, owiń go dodatkowo folią spożywczą lub aluminiową. Możesz także włożyć go do plastikowej torebki lub pojemnika.

Jeśli chcesz trzymać imbir w lodówce, zamknij go w pudełeczku albo owiń ręcznikiem papierowym. Dzięki niemu wilgoć z lodówki nie będzie osadzać się na korzeniu i nie sprawi, że stanie się on miękki i pomarszczony. Ręcznik wymieniaj co ok. 2 dni lub kiedy zauważysz, że jest już mocno wilgotny.

fot. Jak przechowywać imbir/Adobe Stock, Angela Rohde

Jeśli lubisz dodawać starty imbir do herbaty czy zupy, ale nie chcesz tracić czasu na obieranie i ścieranie korzenia za każdym razem, jest na to sposób. Zetrzyj od razu większą część korzenia i umieść starty imbir w pojemniczku plastikowym lub torebce strunowej.

Następnie włóż go do zamrażarki i korzystaj, kiedy tylko chcesz. Starty, zamrożony imbir dość łatwo daje się podzielić, dzięki czemu na pewno nabierzesz łyżeczką odpowiednią ilość. Podczas przygotowań możesz pominąć obieranie imbiru - w ten sposób zachowasz sporo witamin i minerałów, a także błonnika, które są zawarte w skórce lub tuż pod nią.

Korzeń imbiru możesz przechowywać ok. 3-6 tygodni, choć niekiedy zdarza się, że wytrzymuje dłużej. Przechowywany w suchym i ciemnym miejscu może nawet wypuścić pędy. Wykorzystaj to i posadź imbir w doniczce, aby móc cieszyć się nim jeszcze dłużej.

Zamrożony imbir możesz bezpiecznie przechowywać ok. 4-5 miesięcy. Przed użyciem sprawdź, czy ma odpowiedni zapach, smak i czy nie zmieniła się jego forma (np. czy nie jest zbyt miękki, pomarszczony albo czy nie zmienił koloru).

fot. Jak przechowywać imbir/Adobe Stock, Printemps

