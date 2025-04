Faworki i pączki to najpopularniejsze karnawałowe pyszności, a zgodnie z tradycją tłustego czwartku pochłaniamy je w tym dniu w ogromnych ilościach. Największą wadą tych przysmaków jest fakt, że dosyć szybko tracą świeżość i to niezależnie od tego, czy skorzystasz z szybkiego przepisu na tłusty czwartek, czy poświęcisz na przygotowania cały dzień. Pączki już kolejnego dnia robią się czerstwe, a faworki gumowate. Jak przechowywać faworki i pączki, aby jak najdłużej cieszyć się ich pysznym smakiem? Skorzystaj z porad naszych babć.

Reklama

Jak przechowywać faworki, by dłużej były kruche?

Idealne faworki są chrupiące i kruche. Gdy ciasto złapie wilgoć, tracą swoją apetyczną konsystencję. Dlatego trzeba zadbać o to, by miejsce do przechowywania faworków było suche (nie powinny mieć kontaktu np. z parą wodną, ani być przechowywane w lodówce).

Gotowe faworki można z powodzeniem przechowywać nawet 5-7 dni. Po pierwsze - nie obsypuj ich cukrem pudrem. Zrób to dopiero przed zaserwowaniem, co wydłuży ich świeżość. Faworki najlepiej przechowywać w szklanej misce lub zamkniętym, plastikowym pojemniku. Ustaw je w suchym i ciepłym pomieszczeniu - zapobiegliwe panie domu często na czas gotowania obiadu wynoszą faworki do pokoju, aby para wydobywająca się z przyrządzanych potraw, nie zmiękczała chrustów. Jeszcze raz powtórzymy - nigdy nie wkładaj faworków do lodówki.

Jak przechowywać pączki, by dłużej zachowały świeżość?

O wydłużeniu świeżości pączków, warto pomyśleć już przed ich przygotowaniem. Od przepisu na pączki odejmij jedno jajko. To zmieni nieco konsystencję ciasta i sprawi, że pączki tak szybko nie staną się czerstwe.

Od razu po usmażeniu i wystudzeniu, pączki możesz zamrozić. Dzięki temu, gdy po kilku dniach wyjmiesz je z zamrażarki i rozmrozisz, będą smakować idealnie. Usmażonych pączków nie posypuj cukrem pudrem - podobnie jak w przypadku faworków, lepiej zrobić to bezpośrednio przed zaserwowaniem. Pączki przechowuj na przykrytej paterze. Gdyby jednak stały się nieco czerstwe, włóż je na chwilę do piekarnika lub mikrofalówki, a odzyskają swoją konsystencję.

fot. Przechowywanie pączków/Adobe Stock, Olo

Reklama

Zobacz też nasze przepisy na tłusty czwartek: