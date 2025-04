Jak przechowywać dynię, aby zachowała swoje właściwości, nie psuła się i była nie tylko pysznym dodatkiem do potraw, ale także piękną dekoracją? Dynię możesz przechowywać w całości lub pokrojoną. Jak to zrobić i czy dynia nadaje się do mrożenia?

Dynia, kiedy jest w całości, powinna być przechowywana w suchym, przewiewnym miejscu. Nie powinna mieć kontaktu ze słońcem - wówczas szybciej może zacząć gnić. W odpowiednich warunkach dynia może wytrzymać nawet pół roku. Trzymaj ją w temperaturze pokojowej lub w nieco chłodniejszym miejscu, np. spiżarni, piwnicy czy na strychu. Jesienią warzywo może leżeć nawet bezpośrednio na podłodze. Dynię na zimę możesz przełożyć z chłodnej piwnicy do spiżarni, aby nie przemarzła.

fot. Jak przechowywać dynię/Adobe Stock, sergiophoto

Całej dyni nie wkładaj do lodówki. Nie ma takiej potrzeby, poza tym w chłodnym, wilgotnym miejscu warzywo może zgnić lub się wybarwić. Jednak jeśli zużywasz część dyni, a reszta zostaje, możesz spokojnie trzymać ją w lodówce ok. 4-5 dni.

Należy włożyć ją do pojemniczka lub woreczka strunowego i szczelnie zamknąć. Świetnym pomysłem będzie też trzymanie jej w systemie próżniowym - w odpowiednim pojemniku bez dostępu powietrza zachowuje swoje spożywcze właściwości nawet do 12 dni.

Surową dynię można także zamrozić. Dzięki temu zachowasz jej właściwości nawet na rok. Najlepiej zabrać się za mrożenie dyni, kiedy sama w sobie będzie już długo leżeć albo kiedy wykorzystasz tylko część, a reszty nie zechcesz wkładać do lodówki. W ten sposób jedną dynię możesz jeść przez kilkanaście miesięcy. Z mrożonej dyni przygotujesz pyszne puree, sos dyniowy, a także warzywno-owocowe koktajle. Pamiętaj, aby nie mrozić pestek ani miąższu.

fot. Przechowywanie dyni/Adobe Stock, ronstik

