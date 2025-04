Jak przechowywać czosnek? Najlepiej w kuchennej szafce, spiżarni albo, jeśli kupiłaś czosnek w warkoczu, zawieszony pod sufitem. Czosnek lubi suche i chłodniejsze niż temperatura pokojowa miejsca - idealnie jest w pomieszczeniu będzie między 15 a 18 stopni Celsjusza.

Reklama

Czosnek po przyniesieniu ze sklepu czy targu najlepiej przełożyć do przewiewnego, wiklinowego lub drewnianego koszyka albo torebki z siatki. Pamiętaj, by czosnek stał w zacienionym miejscu - pozwoli to uniknąć przedwczesnego kiełkowania.

Czy czosnek można trzymać w lodówce?

Tak, ale tylko wcześniej obrany. Przełóż go do szklanego, szczelnie zamykanego pojemniczka lub słoika (w przeciwnym wypadku zapach czosnku będzie unosił się w całej lodówce).

Jeśli zostawisz czosnek w łupinkach i schowasz go do lodówki, może stać się miękki i szybciej będzie się psuł. Może również sporo stracić na swoim smaku i aromacie.

Mrożenie czosnku

Mrożenie to doskonały pomysł na przedłużenie trwałości czosnku. Wystarczy całe główki owinąć folią aluminiową lub przełożyć do torebki strunowej.

Suszenie czosnku

Czosnek doskonale nadaje się do suszenia. Obierz ząbki czosnek i pokrój na cienkie plasterki. Możesz wykorzystać suszarkę do grzybów lub ułożyć pokrojony czosnek na blaszce do pieczenia i wstawić do piekarnika na około 45 minut. Powinien być nagrzany do temperatury 40-50 stopni Celsjusza.

Wysuszony czosnek przełóż do szczelnego pojemnika. Możesz go przechowywać w ten sposób przez kilka miesięcy. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do sałatkowych dressingów czy pieczonego mięsa.

fot. Adobe Stock

Czosnek w soli

Dobrym pomysłem na przechowywanie czosnku jest zasypanie go solą. Wystarczy zetrzeć go na tarce albo w malakserze, a następnie przełożyć warstwowo do słoika - raz warstwa czosnku, raz warstwa soli. Tak przygotowany czosnek możesz przechowywać w lodówce przez kilka miesięcy.

Marynowanie czosnku

Czosnek doskonale nadaje się do marynowania. Zagotuj w garnku wodę z solą. Wrzuć do niej obrany czosnek, po kilku minutach odcedź i zalej zimną wodą. Ząbki czosnku przełóż do słoików, dodając po łyżce oliwy z oliwek. Z octu, wody i przypraw przygotuj marynatę, zagotuj i wlej do słoików. Tak zamarynowany czosnek możesz przechowywać przez kilka miesięcy.

Reklama

Więcej domowych porad i trików: