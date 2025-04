Jak przechowywać banany? Najlepiej, jeśli położysz je na dużej misce lub w wiklinowym koszyku i postawisz na stole lub blacie kuchennym. Jeśli kupiłaś banany zawinięte w foliową lub papierową torebkę, po przyniesieniu do domu od razu wyjmij je z opakowania (banany w foliach zdecydowanie szybciej dojrzewają).

Reklama

Pamiętaj, by nie wystawiać bananów na bezpośrednie działanie ciepła (grzejniki, płyta kuchenna) i światła słonecznego (najlepiej, żeby stały jak najdalej od okna).

Warto również zwrócić uwagę obok jakich innych owoców czy warzyw je układamy - towarzystwo pomidorów i jabłek sprawia, że szybciej dojrzewają, a tym samym szybciej stają się miękkie i przejrzałe.

Czy banany można przechowywać w lodówce?

I tak i nie. Jeśli kupiłaś niezbyt dojrzałe banany, zdecydowanie lepiej jest je przechowywać w temperaturze pokojowej - szybciej dojrzeją. Jeśli jednak masz w domu mocno dojrzałe banany i chcesz przedłużyć ich trwałość o 1-2 dni, warto wtedy włożyć je do lodówki.

Pamiętaj, że jeśli włożysz banany do lodówki, a potem je z niej wyjmiesz, to poprzez zakłócenie procesu dojrzewania może on już nie zostać wznowiony.

Jak przedłużyć świeżość bananów?

Jeśli kupiłaś naraz dużo bananów i nie chcesz zużyć wszystkich od razu, owiń samą kiść folią aluminiową lub spożywczą - ochroni to przed odparowaniem wilgoci, a tym samym spowolni proces dojrzewania bananów.

Banany możesz również zamrozić. Wystarczy obrać je ze skórki, pokroić na ćwiartki lub plasterki (możesz też utrzeć je na mus) i włożyć do woreczków strunowych lub niewielkich pojemniczków. Mrożone banany można trzymać w zamrażarce maksymalnie przez 6 miesięcy.

fot. Adobe Stock

Co zrobić, żeby banany nie ciemniały?

Banany już w kilka minut po obraniu ciemnieją, aż stają się brązowe (podobnie jak awokado). Nie wpływa to na ich smak, ma jednak spore znaczenie estetyczne. Jeśli chcesz, by banany zachowały swój piękny kolor, skrop je sokiem z cytryny (albo innego cytrusa).

Co zrobić jeśli banany są zielone?

Jeśli kupiłaś twarde i nieco zielone (lub całkowicie zielone) banany wystarczy położyć je w nieco cieplejszej niż pokojowa temperaturze - dojrzeją w 2-3 dni i staną się słonecznie żółte.

Reklama

Więcej porad i trików: