Chociaż cenimy awokado ze względu na jego walory odżywcze i smakowe, nie da się ukryć że przechowywanie awokado może przysparzać problemów. Szczególnie, jeśli przekroisz owoc i wykorzystasz np. tylko jedną połówkę. Druga wtedy błyskawicznie ciemnieje. Dotyczy to zresztą także przekąsek przygotowanych z tego owocu: śniadanie z awokado czy sałatka z awokado powinny być zaserwowane jak najszybciej, aby kolor nie stał się nieestetyczny. Zatem jak przechowywać awokado, by dłużej pozostało świeże?

Jak przechowywać awokado w całości?

Przechowywanie nieobranego awokado teoretycznie nie jest dużym problemem. Co jednak w hipotetycznej sytuacji: kusząca promocja w sklepie sprawia, że kupujesz dużą ilość awokado w zapasie. Jak je przechować, by nie straciło świeżości? Przede wszystkim wybierz te okazy, które są jeszcze niedojrzałe. Umieść je w szufladzie lodówki i wyjmuj do przyrządzania według potrzeb. Uwaga - musisz wtedy uwzględnić fakt, że awokado musi dojrzeć. Aby stało się to ekspresowo, wyjmij je z lodówki i włóż je do zamkniętej, papierowej torby na 24-48 godzin.

Jak przechowywać przekrojone awokado, by nie poczerniało?

Jeśli potrzebujesz wykorzystać tylko połówkę awokado, nie przejmuj się - proces czernienia niewykorzystanej części owocu, można zdecydowanie opóźnić.

Nie obieraj niewykorzystanej połówki awokado. Pozostaw ją w skórce, dzięki czemu zmniejszysz dopływ tlenu do miąższu.

Owiń połówkę awokado w folię spożywczą. Uwaga - tutaj precyzja ma wyjątkowe znaczenie. Zrób to bardzo ciasno i nie pozwól, aby pod powierzchnią folii znalazły się jakiekolwiek pęcherzyki powietrza. Włóż do lodówki. W ten sposób awokado nie powinno stać się poczerniałe przez około 48 godzin.

Jeśli masz ochotę wypróbować inny sposób na to, jak przechowywać awokado, umieść je w szczelnie zamkniętym pojemniku razem z posiekaną cebulą. To uchroni je przed czernieniem, ale musisz brać pod uwagę, że awokado może przejść zapachem cebuli. W większości przypadków nie jest to jednak problematyczne - smak owocu zyskuje tylko na intensywności. Przechowywanie awokado z cebulą wydłuży jego świeżość na około 48 godzin.

Zobacz też przepisy z wykorzystaniem awokado: