Herbata na równi z kawą to jeden z najbardziej lubianych naparów Polaków. Czarna, zielona, czerwona lub biała – wybór jest spory! Nie tylko czas i sposób parzenia ma znaczenie – woda używana do przygotowania naparu ma jedno z kluczowych zadań!

Jak i ile czasu zaparzać poszczególne rodzaje herbat?

Herbata biała – zaparz ją w temperaturze 80-90 stopni Celsjusza. W zależności od mocy naparu, jaki chcemy uzyskać, zaparz ją od 2-5 minut. Delikatny słomkowy kolor zdradza, że jest gotowa do zaserwowania

Herbata zielona – temperatura zaparzania powinna wynosić pomiędzy 70-80 stopni Celsjusza. Dla uzyskania najlepszych efektów trzymaj ją przez około 2-3 minuty. W ten sposób uzyskasz pobudzający, orzeźwiający napój. Wieczorem stosuj technikę 5-7 minut – po tym czasie ma właściwości odprężające i wyciszające.

Herbata czerwona – o właściwościach odchudzających i detoksykujących. Zaparz ją w temperaturze pomiędzy 80-90 stopni Celsjusza. Czerwony lub brunatny kolor i lekko ziemisty posmak, to cechy charakterystyczne.

Herbata czarna – parzona w temperaturze 90-100% Celsjusza. Ceniona za wyjątkowy, intensywny aromat pobudza po 1-2 minucie zaparzania, natomiast kolejne minuty sprawiają, że staje się naparem relaksującym.

Znaczenie przefiltrowanej wody w parzeniu herbaty

Świeżo przefiltrowana woda jest gwarancją klarowności naparu oraz braku toksyn i szkodliwych zanieczyszczeń, przedostających się z kranów.

Już w poniedziałek, 3 września, we wszystkich sklepach sieci Biedronka można kupić zestaw - dzbanek filtrujący wodę Aquaphor Jasper wraz z super prezentami w promocyjnej cenie 29,99zł! W zestawie pojawi się zielona herbata Teekanne Zen Chai oraz książeczka z przepisami na pyszne domowe herbaty.

Dodatkowo do dzbanka Maxfor otrzymasz zestaw 2+1 gratis! Wyspecjalizowane filtry do wody zawierają Aqualen, co zapewnia czterostopniowe oczyszczenie. Zmiękczają wodę oraz zapobiegają osadzaniu się uciążliwego kamienia z wody. Skutecznie niwelują nieprzyjemny zapach i smak. W zależności od stopnia twardości wody, dzbanek ma wydajność 200 litrów.

