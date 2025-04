Radzimy, jak podzielić na porcję tuszkę, i jakie rarytasy przygotować z każdej części. Całego kurczaka piecz na warzywach lub kratce włożonej do brytfanny - będzie wtedy mniej tłusty.

Choć kurczak nie należy do mięs przesadnie drogich, to jednak każda część tuszki, kupowana osobno, będzie nas kosztowała dużo więcej, niż ten sam kawałek, własnoręcznie wykrojony z tuszki (dotyczy to zwłaszcza piersi). Porcjowanie kurczaka wcale nie jest takie trudne, jak może się wydawać. Spośród różnych sposobów "rozbioru" całego kurczaka polecamy ten, naszym zdaniem, najłatwiejszy i najszybszy.

Jak podzielić kurczaka?

Do podzielenia tuszki najlepiej użyć specjalnych nożyc do drobiu, ale z powodzeniem wystarczy też ostry, dobry nóż.

Najpierw odetnij udka kurczaka. Odegnij je w stronę korpusu i przetnij odsłoniętą skórę z mięśniami. Pociągnij za częściowo odcięte udko, przekręcając je jednocześnie tak, by kość wyskoczyła ze stawu, po czym odetnij je do końca. Odetnij skrzydełka, postępując tak samo jak w przypadku udek - odegnij je od korpusu, a po nadłamaniu kości odetnij, przecinając w poprzek stawu. Oddziel kręgosłup od piersi, przecinając żebra. Natnij w kilku miejscach grzebień mostka (to płaska kość na środku mostka), po czym oddziel go od piersi, wciskając pod niego kciuki. Gdy będzie już całkowicie widoczny, oderwij go od mięsa. Przekrój piersi na pół, a następnie wytnij z nich pozostałe kości mostka. Na koniec zdejmij skórę z piersi tak, by otrzymać filety. To wszystko!

Jaka część kurczaka pasuje do jakich dań?

Najlepszym fragmentem kurczaka są piersi. Mają delikatne, chude mięso (100 g filetu bez skóry to 100 kcal). Idealnie nadają się do pieczenia, duszenia, smażenia i grillowania. Najlepiej smakują zamarynowane np. w ziołach lub jogurcie.

Udka głównie smaży się i piecze, można je oczywiście też dusić, a po usunięciu kości nadziewać. 100 g dostarcza 160 kcal.

można je oczywiście też dusić, a po usunięciu kości nadziewać. 100 g dostarcza 160 kcal. Skrzydełka (180 kcal na 100 g) świetne nadają się do smażenia w pikantnej panierce lub pieczenia. Zamarynowane wcześniej będą bardziej soczyste.

Kręgosłup to doskonały surowiec na zupę lub rosół.

Na podstawie artykułu Roberta Grotkowskiego z "Poradnika domowego"

