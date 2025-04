To oczywiste, że kawę parzymy po to, aby delektować się jej niezwykłym smakiem i aromatem, a często także po to, aby filiżanka szatana dodała nam energii.

Wybierając sposób parzenia dobrze jest też wiedzieć, czy taka kawa nie będzie miała negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku osób o wrażliwym żołądku.

Jak parzyć kawę?

W szklance. 1–2 łyżeczki kawy drobno zmielonej zalewamy wrzątkiem, mieszamy, pijemy, gdy opadną fusy. Nie polecamy tej metody. Napar pozostaje długo w kontakcie z fusami, co powoduje powstawanie substancji szkodliwych dla żołądka. Napar nie jest zbyt aromatyczny.

W dzbanku. Wprawdzie i tu drobno mieloną kawę zalewamy wrzątkiem, ale gdy fusy opadną, przelewamy do filiżanek lub kubków. Najlepiej przecedzić przez sitko. To zdrowsza kawa od poprzedniej i nieco bardziej aromatyczna.

Po turecku. Do rondelka wsypujemy kawę, cukier i wlewamy wodę. Na każdą filiżankę bierze się 2 łyżeczki drobno zmielonej kawy i dwie łyżeczki cukru. Zagotowujemy, lekko studzimy i powtarzamy gotowanie jeszcze 2 razy. Rozlewamy napar do filiżanek. Taką kawę można przyrządzić z kardamonem. Napar jest aromatyczny, smaczny i mocno orzeźwia. jest zdrowy.

W filtrze. Filtr z papierowym wkładem umieszczamy w kubku, wsypujemy średnio zmieloną kawę (ok. 2 łyżeczek) i zalewamy gorącą wodą. Usuwamy fusy. Niezbyt mocny napar, ale łagodny dla żołądka.

Filtr z papierowym wkładem umieszczamy w kubku, wsypujemy średnio zmieloną kawę (ok. 2 łyżeczek) i zalewamy gorącą wodą. Usuwamy fusy. Niezbyt mocny napar, ale łagodny dla żołądka. W ekspresie. Oczywiście najlepszy napar otrzymujemy w ekspresie ciśnieniowym, zwłaszcza takim, który ma młynek i na bieżąco mieli ziarna kawy, Ale i ekspresy przelewowe, a także tzw. kafetiery także dają przyzwoity napar. Wprawdzie nieco mniej aromatyczny, ale smaczny. Kawa z każdego ekspresu jest lepsza od parzonej w szklance i dzbanku.

