Do ozdobienia tortu w kreatywny sposób nie potrzebujesz ani szalonych umiejętności, ani drogich gadżetów cukierniczych. Często wystarczą jedynie dodatki dostępne w sklepach i cukierniach oraz pomysł na krem do tortu. Zobacz, jak szybko i ciekawie ozdobić ciasta.

Najprostszą formą kreatywnej dekoracji tortu jest wykorzystanie polewy oraz świeżych lub suszonych owoców. Pokrojone kawałki możesz ułożyć w dowolną konstrukcję i stworzyć naprawdę ciekawy efekt. Owoce świetnie sprawdzą się zarówno wyłożone na wierzchu tortu, jak i na spodzie, dookoła rantów.

Wykorzystaj do tego owoce, które długo mogą stać pokrojone lub być wykorzystane w całości, np. kiwi, banany, cząstki mandarynek, winogrona, świeżą żurawinę, kaki, liczi, etc. Zrezygnuj za to z jabłek, gruszek i innych owoców, które po przekrojeniu szybko schną lub ciemnieją.

Jeśli planujesz przygotować tort piętrowy, kompozycja owoców będzie świetnym uzupełnieniem każdego piętra. Aby lepiej się trzymały, rozłóż je na jeszcze mokrej polewie i pozostaw do całkowitego jej zastygnięcia.

fot. Jak udekorować tort domowymi sposobami: owoce i polewa/Adobe Stock, Olha Afanasieva

Świetną i przy tym łatwą do przygotowania w domu ozdobą tortów będą słodkie i słone przekąski. Zarówno wierzch, jak i boki ciasta możesz udekorować przy pomocy czekoladek, cukierków, orzeszków, bakalii, a także większych przekąsek - donutów, precli, popcornu. Słone dodatki najlepiej sprawdzają się przy tortach bezowych oraz kremach karmelowych, orzechowych i toffi.

Możesz także wcześniej obtoczyć je w karmelu i posypać gruboziarnistą solą. Efekt na pewno będzie zaskakujący, a przede wszystkim pyszny.

fot. Jak udekorować tort przekąskami/Adobe Stock, New Africa

Jeśli chcesz położyć ozdoby nie tylko na wierzch tortu, ale także po bokach, masz wiele możliwości. Wykorzystaj kleksy kremu nałożone przy pomocy rękawa cukierniczego. Możesz także "wtopić" wybrane ozdoby w grubą warstwę kremu nałożonego na boki tortu, ale musi to być masa zastygająca lub tzw. tynk cukierniczy.

Przy pomocy zastygających kremów możesz także przykleić dekoracje do boku tortów. Nałóż odrobinę w wybrane miejsce na cieście, a następnie przymocuj ozdobę, lekko dociskając. W ten sposób możesz zrobić naprawdę ciekawe kompozycje.

Wykorzystaj także gotowe posypki, jadalne perły czy pisaki do dekorowania - dostaniesz je w każdym markecie.

fot. Czym udekorować tort/Adobe Stock, Nomad_Soul

Masę cukrową można zrobić samodzielnie, ale jest to dość trudne i czasochłonne. O wiele lepiej kupić gotową - znajdziesz ją w sklepach cukierniczych, ale także lokalnych cukierniach. Dostępne są w wielu kolorach. Masa cukrowa jest plastyczna, więc możesz z niej stworzyć wiele ciekawych elementów. Przede wszystkim świetnie sprawdzi się do przykrycia całego tortu, tworząc gładką, jednolitą otoczkę.

Aby to zrobić, rozwałkuj dokładnie masę na ok. 1-2 cm. Następnie przenieś ją na ciasto przy pomocy wałka i od razu "przeturlaj" przez cały wierzch. Ostrożnie dociśnij masę do boków, a następnie nożykiem wytnij nadmiar ciasta na spodzie.

Możesz dowolnie bawić się kolorami i stworzyć otoczkę tortu z kilku różnych mas. Ogranicza cię tylko wyobraźnia! Przy pomocy masy cukrowej możesz np. stworzyć genialny tort-jednorożec.

fot. Jak ozdobić tort domowym sposobem: masa cukrowa/Adobe Stock, Antonio Gravante

Z czego można zrobić ozdoby na tort: masa cukrowa

Masa cukrowa doskonale sprawdzi się do przygotowania kreatywnych figurek i ozdób, którymi możesz udekorować tort urodzinowy, świąteczny czy na dowolną inną okazję. Kolejno odrywaj kawałki masy, rozgrzewaj je w dłoniach, a następnie formuj w wybrane kształty. Gotowe figurki powinny chwilę odstać, żeby rozgrzana, plastyczna masa stężała.

Na koniec po prostu rozłóż je na torcie i twórz swoje cukiernicze arcydzieło. Masa cukrowa posłuży także do stworzenia ciekawej, jadalnej podstawy na tort.

fot. Z czego najlepiej zrobić figurki na tort?/Adobe Stock, Denis Finyagin

W marketach i sklepach cukierniczych możesz znaleźć wiele gotowych dodatków do dekorowania tortów. To przede wszystkim różnorodne dodatki, jadalne perły i pisaki do malowania wzorów, ale także wiele innych gadżetów. Możesz kupić gotowe kwiaty z masy cukrowej, jadalny brokat w sprayu czy literki do stworzenia wielowymiarowej dekoracji.

W ten sposób szybko ozdobisz tort w domu bez wysiłku, a efekt zaskoczy wszystkich gości, którzy będą mieli okazję spróbować twojego ciasta.

fot. Jak ozdobić tort domowym sposobem/Adobe Stock, Artem

