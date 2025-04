Gotowanie jajek wydaje się być bardzo prozaiczną czynnością, którą potrafi dobrze wykonać nawet największy kulinarne beztalencie. To prawda - może samo przyrządzanie jaj nie jest większą filozofią, ale... My znamy triki, które jeszcze bardziej ułatwią ci to zadanie! Nie wierzysz? Tak, to naprawdę możliwe!

1. Jak sprawdzić świeżość jajka?

Pewnie wolałabyś po ugotowaniu jajek nie przeżyć przykrej niespodzianki? Warto od razu sprawdzić jego świeżość. To proste! Wrzuć jajka do naczynia z lekko osoloną wodą. Jeśli "utoną", są naprawdę świeże. Jeśli będą pływać po powierzchni, nadają się już tylko do wyrzucenia!

2. Jak gotować jajko, by nie pękła skorupka?

Często zdarza się tak, że podczas gotowania skorupka jajka pęka, a zawartość rozprzestrzenia się po całym garnku. Aby uniknąć tej sytuacji, dodaj do wody odrobinę octu (niecałą łyżkę na 0,5 l wody).

3. Jak szybko i dokładnie obrać jajko?

Czasem jajo ugotowane na twardo daje się obrać bez trudu, a czasem kawałki skorupki przyklejają się tak, że wraz z nimi odrywamy prawie całe białko. Jak sobie z tym poradzić? Musisz zacząć działać już przed gotowaniem. Kiedy wyjmiesz jajka z lodówki, zalej je wodą - nie może być ani zimna, ani gorąca! Po upływie 15 minut wsyp do garnka łyżką soli i postaw na ogniu. Gotuj na twardo (przez około 8-10 minut), wylej wodę i potrząsaj naczyniem tak, aby skorupki jaj poobijały się i popękały. Teraz zalej je BARDZO zimną wodą i odstaw na 3 minuty. Dzięki tej procedurze nie będziesz mieć żadnych problemów z obraniem jajek!

4. Jak szybko oddzielić białka od żółtek?

Wprawdzie ta sytuacja nie jest związana z gotowaniem jaj, ale często przysparza nam problemy. Jak zgrabnie oddzielić żółtka od jaj, nie tracąc przy tym zbyt wiele czasu? Bez wprawnej ręki to rzeczywiście może być kłopot!

Mamy na to sposób. Wystarczy użyć do tego celu... plastikowej butelki. Wbij jajko do naczynia, a następnie mocno naciśnij butelkę, tak aby usunąć z jej wnętrza powietrze. Przyłóż ją do żółtka i rozluźnij nacisk - zassiesz je do środka! Potem wystarczy "przenieść" żółtko w butelce do drugiego naczynia.

