Oczyszczanie kurek będzie trwać długo, jeśli każdego grzyba potraktujesz oddzielnie i będziesz oczyszczać go z każdego ziarenka piasku. Z drugiej strony niedokładne oczyszczenie kurek to niesmak podczas ich jedzenia: nie ma nic gorszego, niż ziarnka piasku wyczuwalne pod zębami zamiast kremowego sosu kurkowego lub jajecznicy z kurkami. Kurki koniecznie trzeba oczyścić przed przygotowaniem przetworów kurkowych, lub mrożeniem kurek. Na szczęście mamy najskuteczniejszy sposób na oczyszczenie kurek z piasku i ziemi bez konieczności długiego szczotkowania każdego grzyba. Potrzebujesz tylko: soli, wody i mąki.

Reklama

Spis treści:

Samo umycie kurek w wodzie nie będzie wystarczające, by oczyścić kurki z piasku i ziemi. Te grzyby rosną w podłożu, które przyczepia się do nich i wpada w szczeliny pomiędzy blaszkami kurek. Żeby usunąć piasek i ziemię z kurek, najlepiej wykorzystać sól i mąkę. Mąka oblepia brud wokół kurek, a sól przyciąga go na dno i powoduje jego wypłukanie. Ta metoda sprawdzi się doskonale, niezależnie od tego, czy chcesz oczyścić kurki na jajecznicę, do sosu, czy by zrobić nalewkę kurkową.

Składniki na mieszankę do oczyszczania kurek:

100 g mąki,

100 g soli,

500 ml (lub więcej) ciepłej wody,

ok. 400 g kurek.

Oczyszczanie kurek krok po kroku:

Brudne kurki powinny na początku być suche. Jeśli są wilgotne, odczekaj do ich wyschnięcia. Wsyp kurki do miski i posyp je dokładnie mąką. Mąka powinna oblepić każdą kurkę z osobna. Posyp kurki solą i wymieszaj. Zalej kurki ciepłą (ale nie gorącą) wodą o temperaturze ok. 40-50 stopni. Woda powinna przykrywać kurki w całości. Wymieszaj dokładnie przez kilka minut tak, by mąka odczepiła się od kurek razem z brudem i by brud opadł na dno. Odczekaj ok. 20 minut, nie mieszając już kurek. Łyżką cedzakową zbierz kurki z powierzchni. Przełóż je na durszlak i pod bieżącą zimną wodą zmyj z nich pozostałości mąki. Dla pewności, że na kurkach nie zostało żadne zabrudzenie, możesz ten proces powtórzyć.

Jeśli nie chcesz skorzystać z zaproponowanie przez nas metody na oczyszczanie kurek z wykorzystaniem wody, mąki i soli, możesz czyścić kurki innymi sposobami. Dłużej trwają, wymagają cierpliwości, ale też przynoszą oczekiwany efekt.

Czyszczenie kurek szczoteczką lub pędzelkiem na sucho

Metoda oczyszczania dla cierpliwych to pędzlowanie kurek. Jak to zrobić? Za pomocą specjalnego pędzelka kuchennego ze sztywnym włosiem lub szczoteczki, oczyszczaj każdego grzyba z ziemi i piasku. Regularnie płucz pędzel w wodzie lub strzepuj z niego brud, by nie przenosić ziemi i pasku na inne grzyby.

fot. Oczyszczanie kurek na sucho pędzelkiem/ iStock by GettyImages, Martin Wahlborg

Przemywanie kurek pod bieżącą wodą

Jeśli dostatecznie długo będziesz przemywać kurki pod bieżącą, zimną wodą, też uda ci się pozbyć większości piasku i ziemi. To jednak nie jest najwydajniejsza metoda, ponieważ zużywa się sporo wody, a ryzyko, że głęboko osadzony brud nie zostanie wymyty, pozostaje.

Moczenie kurek w wodzie

Moczenie kurek w zimnej wodzie lub wodzie z solą to kolejna z polecanych metod na oczyszczenie kurek. Jej zwolennicy twierdzą, że wystarczy nalać zimnej wody do zlewu, włożyć tam kurki i odczekać wystarczająco długo, by brud się rozmoczył i odczepił się od tych leśnych grzybów. Niektórzy praktykują też moczenie kurek w osolonym wrzątku i uznają te metody za skuteczny sposób na oczyszczenie kurek z brudu. Jeśli wybierzesz tę metodę na oczyszczanie kurek, nie zostawiaj grzybów w wodzie zbyt długo, gdyż może wpłynąć to na ich smak i strukturę. Za długo moczone kurki stracą swoją jędrność.

fot. Moczenie kurek w wodzie, by je oczyścić/ Adobe Stock, Наталья Анюхина

Czyszczenie kurek mokrą ściereczką

Inną metodą na oczyszczanie kurek, jest ściąganie brudu z grzybów przy pomocy czystej, mokrej ściereczki kuchennej. Można wykorzystać też w tym celu namoczony papier ręcznikowy. Ta metoda wymaga cierpliwości i indywidualnego podejścia do każdej kurki. Skorzystaj z niej tylko, jeśli masz wystarczająco dużo cierpliwości.

Reklama

Czytaj także:

Kurki – właściwości i wartości odżywcze. 8 powodów, by jeść kurki nie tylko ze względu na smak

Które polskie grzyby są najzdrowsze? Masz swojego faworyta?

Czy kobiety w ciąży mogą jeść kurki? Tylko jeśli spełnione są te 4 warunki

Jak grzyby wpływają na jelita i odporność? Jeśli jeszcze nie polubiłeś grzybów, to powinieneś zacząć