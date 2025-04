Jak obierać egzotyczne owoce?

1. Granat

Reklama

Najsmaczniejszy jest duży owoc ze lśniącą i gładką skórką. Dojrzały owoc przekrój w poprzek na pół. Nasiona otoczone miąższem można wyjąć łyżeczką, ale wygodniej jest opukać skórkę łyżeczką, a potem lekko ją zgniatać nad miską. Pestki granatu same wypadną.

Zobacz:

Tartaletki z granatem

Galaretka z granatu



2. Karambola

Powinna być jędrna o intensywnej barwie i lekko brązowym zabarwieniu w narożach "żeber". Owoc karamboli dokładnie umyj i pokrój w plasterki lub w kostkę.



3. Kasztan jadalny

Wybierz twarde, lśniące, ciemnobrązowe i ciężkie owoce. Owoce umyj, osusz, gotuj we wrzącej wodzie przez ok. 30 minut. Skórkę usuń po ugotowaniu lub upieczeniu. Nie zwlekaj z tym, bo kasztany mogą nabrać gorzkiego smaku.

Zobacz:

Zupa kasztanowa

Babeczki kasztanowo-czekoladowe



4. Kokos

Przed zakupem potrząśnij owocem, by sprawdzić czy wewnątrz przelewa się sok. Najsmaczniejszy miąższ mają bowiem owoce pełne płynu. Metalowym szpikulcem przebij wgłębienia, które każdy owoc ma u nasady (zwykle są trzy). W tych miejscach skorupa jest cieńsza. Wylej ze środka sok. Rozbij owoc młotkiem, by wydostać miąższ. Możesz zetrzeć go na wiórki.

Zobacz:

Omlet owocowo-kokosowy

Ciasto szachownica z kokosem



5. Liczi

Najlepsze są owoce o żywej barwie i jędrnej, nie wysuszonej skórce. U dojrzałych liczi skórka jest matowa, czerwonobrązowa, z lekko spłaszczonymi brodawkami.Łamliwą skórkę łatwo rozłupiesz palcami. Uważaj, by nie uszkodzić delikatnego miąższu. Najlepiej małym nożykiem natnij skórkę na krzyż na spiczastym końcu owocu i delikatnie ją zdejmij. Następnie przekrój miąższ i usuń małą pestkę, która znajduje się w środku.



6. Mango

Najsmaczniejsze są dość twarde owoce o lśniącej skórce. W temperaturze pokojowej owoc szybko zmięknie. Miąższ mango wraz ze skórką odkrój ostrym nożem tuż przy pestce (najpierw jedną połowę, potem drugą). Następnie natnij go w kostkę aż do skórki i naciskając dwoma kciukami na skórkę wypychnij do góry. Odkrój nożem od skórki.

Zobacz:

Pianka z mango na herbatnikach

Sałatka rybna z mango



7. Melon

Dojrzały owoc wydziela wyraźny aromat. Opukiwany wydaje głuchy odgłos. Owoc melona przekrój na pół i łyżką usuń pestki. Następnie połówki podziel na ćwiartki lub ósemki i obierz ze skórki. Obrany miąższ pokrój na plasterki.

Reklama

Zobacz:

Aqua fresca z melona i ananasa

Sałatka z melonem i szpinakiem