Obieranie orzechów włoskich to zadanie wymagające cierpliwości, jednak istnieje kilka metod, które znacząco ułatwiają tę czynność. Wypróbuj tip na wrzątek, patelnię czy mikrofalówkę, a przekonasz się, że wcale nie musisz poświęcić wielu godzin na żmudne obieranie orzechów.

Brązowa skórka otaczająca orzechy włoskie może mieć gorzki posmak, który wpływa na smak orzechowych potraw i może być po prostu nieprzyjemną przekąską. Właśnie dlatego warto zadbać o ich dokładne obrane, aby w pełni cieszyć się ich smakiem. Prozaiczne, ale okazuje się, że całkiem przydatne.

Co więcej, skórka orzecha włoskiego zawiera substancje chemiczne, które mogą być trudne do strawienia. Usunięcie skórki zwiększa więc nie tylko przyjemność z jedzenia, ale także przyswajalność składników odżywczych zawartych w orzechach.

Orzechy włoskie możesz bez trudu obrać ze skórki (nawet większą ilość), wykorzystując technikę blanszowania. Polega to na krótkotrwałym gotowaniu orzechów w wrzącej wodzie. Dzięki temu skórka staje się bardziej elastyczna i łatwiej odchodzi od miąższu. Wystarczy wrzucić obrane z łupin orzechy do wrzątku na kilka minut, a następnie przepłukać je zimną wodą. Po ostudzeniu, używając noża lub nawet palców, możesz z łatwością usunąć pozostałości skórki.

Pamiętaj jednak, aby nie gotować orzechów, a jedynie wrzucić je na wrzątek na 2-3 minuty. Nie sól wody ani nie "doprawiaj" jej w żaden inny sposób.

Zalewanie orzechów wrzątkiem to również jedna z najskuteczniejszych metod, jeśli chcesz delikatnie usunąć z nich skórkę. Dzięki zmiękczeniu skórki gorącą wodą, nożyk jest w stanie skutecznie usunąć zewnętrzną powłokę. To szczególnie przydatne, gdy przygotowujesz dużą ilość orzechów do ciast lub sałatek.

Ta metoda nie tylko ułatwia obieranie, ale także zmniejsza ryzyko uszkodzenia orzechów podczas ich rozłupywania. Ponadto, orzechy po takim mini-blanszowaniu mają bardziej neutralny smak, co czyni je doskonałym dodatkiem do potraw. Warto również wspomnieć, że gorąca woda eliminuje wszelkie ewentualne zanieczyszczenia i bakterie, co zwiększa bezpieczeństwo żywności.

Prażenie orzechów włoskich to nie tylko sposób na ułatwienie obierania, ale także na wzbogacenie ich smaku. Wysoka temperatura sprawia, że oleje w orzechach wydobywają swój aromat, a skórka staje się bardziej luźna i łatwiejsza do usunięcia. Prażone orzechy można wykorzystać do różnych dań – od sałatek po desery, a ich intensywny smak nada potrawom niepowtarzalnego charakteru.

Jeśli decydujesz się na tę metodę, pamiętaj, aby nie przesadzić z czasem pieczenia. Orzechy mogą szybko się przypalić, co nie tylko wpłynie na ich smak, ale także na wartości odżywcze. Po upieczeniu, ostudź je przez kilka minut i pocieraj o siebie - skórka powinna łatwo odejść.

Możesz także delikatnie mieszać orzechy w trakcie prażenia lub potrząsać energicznie patelnią - wówczas skórka także zacznie odchodzić.

Mikrofalówka to często niedoceniane narzędzie w kuchni, które może znacznie ułatwić między innymi proces obierania orzechów. Wystarczy umieścić rozłupane orzechy w mikrofalówce na 1-2 minuty na średniej mocy (ok. 600-700). Po wyjęciu i lekkim wystudzeniu orzechów wystarczy delikatnie pocierać je między palcami, aby skórka łatwo zeszła.

Ta metoda jest idealna, gdy potrzebujesz szybko przygotować orzechy do przepisu, ale nie masz czasu na tradycyjne obieranie. Mikrofalówka pozwala zaoszczędzić czas i energię, a same orzechy zachowają swój smak i wartości odżywcze.

Musisz pamiętać, że obrane orzechy są bardziej podatne na jełczenie, dlatego ważne jest, aby przechowywać je w odpowiedni sposób. Najlepiej trzymać je w szczelnie zamkniętym pojemniku (najlepiej szklanym), aby zapobiec dostępowi powietrza, które przyspiesza proces utleniania. Możesz również trzymać je w lodówce lub zamrażarce, gdzie mogą wytrzymać nawet kilka miesięcy.

Jeśli chcesz przechowywać orzechy włoskie na zapas, oczywiście możesz robić to bezpiecznie, ale pamiętaj, że najlepiej smakują świeżo obrane. Dlatego, jeśli to możliwe, przygotowuj je tuż przed użyciem.

