Jak obierać orzechy włoskie z twardej skorupy? Jeśli znasz tylko metodę rozbijania jej młotkiem, potrzebujesz kilku sprawdzonych patentów. Oczywiście najlepszym wyborem będzie dziadek do orzechów, ale jeśli go nie masz, możesz poradzić sobie w inny sposób.

Reklama

Spis treści:

Orzechy włoskie mają bardzo twardą skorupę, na szczęście ma ona kształt dwóch półkul sczepionych ze sobą. Jeśli chcesz szybko obrać orzechy, ostrożnie wkładaj końcówkę noża w łączenie pomiędzy połówkami skorupy i podważaj ruchami w prawo i lewo. Skorupa powinna pęknąć i odskoczyć.

W tej metodzie ważna jest jednak ostrożność. Jeden nieuważny ruch i możesz się pokaleczyć. Pamiętaj także, aby nóż nie był za duży - wystarczy zwykły nożyk.

fot. Jak obierać orzechy/Adobe Stock, sebra

Dziadek do orzechów to drewniane narzędzie, które jest stworzone specjalnie do obierania orzechów włoskich. Dzięki odpowiedniej konstrukcji rozłupuje on brzegi skorupy, która pęka i uwalnia orzecha ze środka.

Klasyczny dziadek do orzechów miażdży skorupę, ale nie narusza samego orzecha. Dzięki temu możesz wykorzystać go w całości do dekoracji potraw.

Jak obierać orzechy w piekarniku? To najpopularniejsza metoda rozłupywania orzechów w domu, bez pomocy drewnianego dziadka. Orzechy wystarczy ułożyć na blaszce i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni.

Po 10 minutach należy je wyjąć i poczekać kilka chwil, aby lekko wystygły. Następnie wystarczy zawinąć je w czystą i suchą ściereczkę, a potem mocno pocierać. Nagrzana, wysuszona skorupa, powinna zacząć samoistnie pękać.

W tej metodzie najbardziej czasochłonne jest oddzielenie łupinek od orzechów, a jednocześnie jest to najszybszy sposób na obranie dużej ilości orzechów.

fot. Jak obierać orzechy włoskie/Adobe Stock, igorp17

Reklama

Czytaj także:

Orzechy włoskie jako prawdziwy superfood

Przepis na orzechówkę

Jak przechowywać orzechy włoskie