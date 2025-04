Jak nie marnować jedzenia?

Często marnujemy jedzenie wyrzucając je. Zapominamy, że zamrażanie jest formą przechowywania, która pozwala najlepiej zachować walory smakowe i odżywcze produktów.

Pierogi z grzybami, smaczne ryby, krokiety czy makowiec to potrawy, które zagoszczą na większości stołów i których nadmiar możemy z łatwością przechować.

Aby zdrowo i bezpiecznie zamrozić żywność, przede wszystkim trzeba to zrobić szybko. Unikniemy w ten sposób tworzenia się dużych kryształków lodu. Temperatura zamrażania powinna wynosić od -18°C do -23°C. Żywność przeznaczoną do mrożenia warto podzielić na małe porcje.

Reklama

Jak mrozić produkty?

Często narzekamy na brak miejsca w zamrażalniku. Zamiast mrozić produkty w plastikowych pudełeczkach, które zajmują dużą przestrzeń, skorzystajmy ze specjalnych torebek na mrożonki, torebek strunowych lub z suwakiem.

Nie tylko zajmują one mniej miejsca, ale także wykonane są z folii, która zapobiega przemarzaniu produktów – mamy pewność, że po wyciągnięciu mięsa z zamrażalnika nie będzie miało ono sinego koloru i przemrożonej powierzchni.

Co więcej: folia nie przykleja się ani do ścianek zamrażalnika, ani do zamrażanych produktów. Woreczki strunowe są wyjątkowo szczelne, dzięki czemu można w nich zamrażać nawet zupę – na przykład wigilijny barszcz, zupę grzybową czy zupę rybną.

Co można zamrażać?

Warto pamiętać, że mrozić możemy właściwie wszystkie produkty spożywcze. Najlepiej do zamrażania nadają się jednak produkty mięsne, gdyż tracą one najmniej wartości odżywczych.

Owoce, podczas świąt najchętniej spożywane przez dzieci, należy mrozić, kiedy są dojrzałe – posiadają wtedy najwięcej witamin, w tym witaminy C, która najgorzej znosi zamrażanie.

Nie należy natomiast mrozić miękkich owoców i warzyw kapustnych, gdyż po rozmrożeniu stracą formę i smak, ani ziemniaków, które po rozmrożeniu stają się twarde i niesmaczne.

Warzywa przeznaczone do mrożenia warto wcześniej zblanszować. Pamiętajmy także, że dania płynne podczas zamrażania zwiększają swoją objętość, warto zatem używać odpowiednio większej torebki.

Reklama

Materiały prasowe, Jan Niezbędny