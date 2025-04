Sosy mogą być lekkie – nadające potrawie soczystości, albo zawiesiste – zwiększające jej pożywność. Jakkolwiek by jednak patrzeć, wszystkie sosy dodają potrawom smaku i aromatu. Wszak nazwa sos pochodzi od łacińskiego słowa salus, czyli słony. A jak wiadomo, sól była pierwszą przyprawą, jakiej używał człowiek do doprawiania jedzenia. Warto też podkreślić, że smak sosu bardzo łatwo zmodyfikować, wzbogacając go ulubionymi dodatkami.

Majonez

To surowe żółtka utarte z oliwą, przyprawione solą, cukrem, pieprzem, sokiem z cytryny, musztardą.

l Do gotowanych jaj, sałatek, wędlin, smażonych mięs i ryb.

Hiszpański

Cebulę i czosnek dusi się z pomidorem, przeciera. Na maśle przesmaża się mąkę, rozprowadza ciemnym wywarem, dodaje warzywa, gotuje. Do wołowiny, dziczyzny. Ugotowane warzywa zmiksuj i zagotuj z masłem i śmietanką. Otrzymasz dekoracyjny i smaczny sos do mięs.

Tatarski

Czyli majonez z dodatkiem posiekanych jaj, marynowanych grzybków, ogórków, kaparów, oliwek. Do wędlin, zimnych pieczonych mięs i kanapek. Smak sosu tatarskiego bardzo łatwo uatrakcyjnisz, łącząc majonez z ulubionymi zakąskami ze słoika. Możesz też dodać zieleninę.

Holenderski.

Białe wytrawne wino gotuje się z wodą, studzi, łączy z żółtkami. Ubija na parze z kawałkami masła, doprawia i przeciera. Do potraw z ryb, warzyw i jaj.

Ćwikła

Robi się ją z ugotowanych, startych buraków, które miesza się z chrzanem, przyprawia octem, solą i cukrem. Do zimnych mięs.

Aksamitny

Mąkę przesmaża się na maśle, dodaje jasny wywar, miesza, gotuje, dodaje śmietankę, doprawia i przecedza. Do drobiu, cielęciny, ryb.

Aksamitny sos nabierze zielonego koloru, jeśli doda się masła utartego z posiekanymi ziołami

Chrzanowy

Powstaje przez połączenie chrzanu z wywarem mięsnym, śmietaną, posiekanym jajkiem i przyprawami. l Do gotowanych jaj, wędlin, galaret, ryb.

Grzybowy

Namoczone suszone grzyby gotuje się, sieka. Cebulę szkli na maśle, dusi z wywarem z grzybów, dodaje grzyby i śmietankę, doprawia. Do mięs, gołąbków, klusek.

Winegret

Jego podstawowe składniki to oliwa, ocet lub sok z cytryny, sól i pieprz. Można też dodać zioła, musztardę, czosnek, przecier pomidorowy. Do sałatek i surówek.

Beszamel

Zasmażkę z masła i mąki rozprowadza się zimnym mlekiem, gotuje na małym ogniu i przeciera. Można doprawić ziołami, curry, serem. Do zapiekanek, jarzyn, ryb.