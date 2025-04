Jak myć jagody, aby dokładnie i delikatnie je oczyścić? Jagody to owoce leśne, a więc mają styczność z wieloma mikroorganizmami, a także – niestety – odchodami zwierząt, ponieważ rosną dość nisko przy gruncie. Mycie jagód to też ważna kwestia, jeśli chodzi o prewencję zakażenia pasożytami, w tym bąblowcem.

Bąblowiec to pasożyt, a właściwie tasiemiec, który wywołuje chorobę, zwaną bąblowicą. Rozwija się po cichu i jest bardzo trudna do wykrycia. Pasożyty roznoszone są głównie przez psy i lisy, czasem także koty i gryzonie.

Można się nim zakazić poprzez jedzenie nieumytych owoców, szczególnie truskawek, poziomek oraz jagód. Bąblowiec uznawany jest za jeden z najgroźniejszych pasożytów dla dzieci, ale także dla dorosłych. Bąblowica objawia się tak, jak większość zakażeń pokarmowych: pojawiają się wymioty, wysoka gorączka, a także różnego rodzaju bóle o dużym nasileniu. Leczenie trwa zazwyczaj minimum 3 miesiące. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie mycie owoców przed ich spożyciem. Jeśli nie wiesz, jak myć jagody, aby naprawdę były bezpieczne do spożywania, skorzystaj z naszych rad.

fot. Jak myć jagody/Adobe Stock, tsuguliev

Jagody dobrze jest myć w bardzo ciepłej, niemal gorącej wodzie. Jaja bąblowca giną w ok. 60 stopniach. Najlepiej umieścić owoce na sitku i dokładnie przelewać każdą sztukę wodą. Aby dokładnie umyć wszystkie jagody, podziel je na partię i płucz po garści.

Jagody to bardzo delikatne owoce, dlatego nie potrząsaj sitkiem ani nie mieszaj intensywnie owoców. Rób to ostrożnie, aby nic się nie uszkodziło.

Pamiętaj, aby po umyciu jagód dokładnie wyszorować dłonie i paznokcie przy pomocy szczoteczki. Najlepiej, jeśli będzie to szczoteczka jednorazowa albo przeznaczona tylko do mycia dłoni po owocach. Jest to szczególnie ważne w przypadku owoców, które zbierasz samodzielnie w lesie.

