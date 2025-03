Mrożenie warzyw, w tym papryki, to doskonały sposób na przedłużenie świeżości sezonowych plonów oraz zachowanie ich smaku i wartości odżywczych. Papryka, która jest jednym z najbardziej kolorowych i wszechstronnych warzyw, po rozmrożeniu może nie być tak chrupiąca, jak świeża, ale nadal doskonale nadaje się do potraw na ciepło.

Jeśli chcesz zamrozić paprykę na zimę, wybieraj tylko jędrne warzywa o jednolitej skórce. Można mrozić zarówno czerwoną, jak i zieloną czy żółtą paprykę. Pamiętaj, że zamrożoną paprykę można przechowywać przez około 8 miesięcy.

Sierpień i wrzesień to idealny czas na kupowanie większej ilości papryki – właśnie wtedy jest najtańsza i najświeższa. Najlepiej mrozić paprykę prosto z targu lub z własnego ogrodu, kiedy jest w pełni dojrzała. Czerwona, żółta, pomarańczowa czy zielona papryka – wszystkie nadają się do mrożenia, a różnorodność kolorów sprawi, że zimowe potrawy będą prezentować się wyjątkowo apetycznie.

Papryka z supermarketów czy lokalnych targów?

Chociaż papryka z supermarketu często wygląda atrakcyjnie, może być przechowywana w chłodniach przez dłuższy czas, co obniża jej jakość. Warto więc korzystać z lokalnych targów warzywnych, gdzie można kupić świeże, jędrne warzywa prosto od producentów. Kupowanie większych ilości papryki i mrożenie jej na zimę to również ekonomiczne rozwiązanie.

Pamiętaj, aby wybrać paprykę, która jest jędrna, z jednolitą i błyszczącą skórką. Tylko świeże warzywa o wysokiej jakości zapewnią najlepszy efekt po rozmrożeniu. Ważne jest także dokładne umycie i osuszenie papryki, ponieważ wilgoć może prowadzić do powstania kryształków lodu, które negatywnie wpłyną na teksturę.

Paprykę umyj, a następnie dobrze osusz. Usuń z papryk gniazda nasienne i wewnętrzne błonki papryki, ponieważ mogą one powodować gorycz w potrawach po rozmrożeniu. Możesz pokroić paprykę w kostkę, paski lub większe kawałki – w zależności od tego, do jakich potraw będziesz jej używać.

Jeśli wolisz, możesz także obrać paprykę ze skórki – zwłaszcza jeśli masz wrażliwy żołądek, który ciężko trawi surową skórkę.

Poporcjowaną paprykę włóż do plastikowych woreczków lub pudełek (koniecznie tych, które nadają się do mrożenia). Możesz ją też mrozić luzem na tacy i dopiero potem przełożyć do opakowań. Wówczas będziesz mieć pewność, że unikniesz zbicia warzyw w tzw. bryłę. Przed zamknięciem, w woreczkach i pojemnikach powinno być jak najmniej powietrza.

Najlepszym sposobem na mrożenie papryki jest wcześniejsze rozłożenie kawałków luzem na tacy, tak aby nie stykały się ze sobą. Włóż tak przygotowaną tackę do zamrażarki na kilka godzin, aż kawałki będą całkowicie zamrożone. Dzięki temu papryka nie zlepi się w jedną bryłę i łatwiej będzie jej używać w odpowiednich porcjach.

Po wstępnym zamrożeniu przełóż kawałki do woreczków strunowych lub pojemników nadających się do mrożenia. Staraj się usunąć jak najwięcej powietrza z opakowań, aby uniknąć przemrożeń, które mogą wpływać na jakość warzywa.

fot. Jak mrozić paprykę/Adobe Stock, Sasajo

Mrożona papryka doskonale nadaje się do wszystkich dań jednogarnkowych: do leczo, kaszotto, risotto czy wariacji na temat curry. Sprawdzi się we wszystkich warzywnych zupach krem czy hummusie. Z powodzeniem możesz ją również nafaszerować np. mięsem i ryżem, a potem upiec w piekarniku.

Nie musisz rozmrażać papryki przed jej użyciem. Najlepiej dodawać ją prosto z zamrażarki do gotującego się dania – wówczas zachowa swój kolor, a jej tekstura będzie idealna. Ważne jest jednak, aby nie gotować jej zbyt długo – około 5-7 minut w zupełności wystarczy, aby była miękka, ale nie straciła smaku i barwy.

Tak, papryczki chili również można mrozić, zachowując ich ostrość na długie miesiące. Warto jednak wiedzieć, że po zamrożeniu mogą one stracić nieco jędrności, choć ich pikantność pozostanie nienaruszona. Mrożenie chili to doskonały sposób na przechowywanie większych ilości ostrych papryczek, które nie zawsze są dostępne przez cały rok.

Podobnie jak w przypadku klasycznej papryki, należy najpierw umyć papryczki chili, dokładnie osuszyć, a następnie usunąć gniazda nasienne. Możesz mrozić je w całości lub pokroić na mniejsze kawałki. Blanszowanie w tym przypadku nie jest konieczne, ponieważ może to wpłynąć na utratę intensywności smaku.

Papryczki chili mogą być przechowywane w zamrażarce przez około 8-10 miesięcy. Idealnie sprawdzą się jako dodatek do dań azjatyckich, sosów czy gulaszy. W przypadku chili również najlepiej jest dodać je prosto z zamrażarki do gotującej się potrawy, aby uniknąć utraty smaku i koloru.

fot. Mrożenie papryczki chili/Adobe Stock, Jurii

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.07.2020.

