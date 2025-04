Zastanawiasz się, jak mrozić maliny, aby zachowały jak najwięcej wartości odżywczych? Musisz wiedzieć nie tylko, jak, ale też jakie owoce warto wybierać. Mrożone maliny wykorzystasz jesienią i zimą do wielu deserów i przekąsek.

Oczywiście! Maliny nadają się do mrożenia i zachowują sporo wartości odżywczych. Wiadomo, że część z nich ulega zniszczeniu na skutek niskich temperatur, jednak mrożąc maliny, ciągle można przemycić część witamin i minerałów i cieszyć się smakiem malin także poza sezonem.

Mrożone maliny, w zależności od sprzętu, można przechowywać w zamrażarce ok. 3 miesiące. Warto sprawdzić w instrukcji, która szuflada ma temperaturę idealną do owoców i warzyw – niektóre zamrażarki mają naklejki informacyjne na drzwiach.

fot. Jak mrozić maliny/Adobe Stock, sucharat

Jeśli chcesz zamrozić maliny, wybieraj owoce, które są świeże, twarde i jędrne. Powinny być też dość suche. Te, które są wilgotne i puszczają soki mogą stracić swoją konsystencję i nie wyglądać dobrze po rozmrożeniu.

Jak mrozić maliny:

Maliny przed mrożeniem starannie umyj pod małym strumieniem bieżącej wody , a następnie dokładnie osusz.

, a następnie dokładnie osusz. Suche owoce rozłóż na silikonowej tacce , tak aby się nie dotykały. Następnie włóż tackę do zamrażarki i pozostaw na ok. 40 minut.

, tak aby się nie dotykały. Następnie włóż tackę do zamrażarki i pozostaw na ok. 40 minut. W tym czasie w szufladzie zamrażarki przygotuj woreczki do mrożenia lub pojemniki.

lub pojemniki. Lekko przymrożone owoce przekładaj z tacki do środka, a kiedy worek/pojemnik się napełni, szczelnie go zamknij.

Dzięki temu, że maliny będą mrożone osobno, nie skleją się i będą łatwiejsze do porcjowania. Szybciej się także rozmrożą.

fot. Jak mrozić maliny/Adobe Stock, baibaz

Mrożone maliny są doskonałym dodatkiem do ciast, deserów, a także koktajli. Sprawdzają się także do porannych owsianek lub jaglanek na ciepło. Maliny uwielbiają towarzystwo czekolady, dlatego możesz przygotować pyszne desery jogurtowe z dodatkiem kakao. Możesz też także dodać je do ciasta na brownie albo udekorować muffinki czekoladowe kremem śmietankowym i kilkoma malinami.

Mrożone maliny to także idealny dodatek do zimowej herbaty. Dodaj jeszcze odrobinę cynamonu, goździki i plasterki pomarańczy. Tak przygotowana herbata ogrzeje cię podczas chłodnych wieczorów pod kocem w towarzystwie książki.

