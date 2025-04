Smak kurek chcemy zachować na jesienne i zimowe miesiące - to w końcu pyszny element takich potraw jak sos kurkowy, pierogi z kurkami czy jajecznica z kurkami. Jak mrozić kurki, by nie były gorzkie? Oprócz pierwotnej obróbki cieplnej przed zamrożeniem, która zagwarantuje im przyjemny posmak, pamiętaj by nie przechowywać ich też w zamrażarce zbyt długo. Kurki powinny zostać spożyte w ciągu 6-8 miesięcy od zamrożenia, w przeciwnym wypadku na pewno staną się gorzkie.

Kurki oczyść starannie, a potem obficie wypłucz w lodowatej wodzie (najlepiej kilka razy).

W garnku zagotuj wodę (warto lekko ją osolić), gdy będzie bardzo gorąca, ale jeszcze nie wrząca, wrzuć do niej kurki.

Na niewielkim ogniu, trzymaj je w gorącej wodzie przez 3 minuty.

Potem odcedź kurki w lodowatej wodzie.

Osusz na ręczniku papierowym, aby nie zamrozić nadmiaru wody.

Osuszone kurki zamrażaj np. w woreczkach strunowych.

Kurki oczyść, obficie opłucz w lodowatej wodzie.

Przygotuj specjalny garnek do gotowania na parze, zagotuj w nim wodę.

Kurki umieść w górnej części garnka.

Garnek przykryj pokrywką, gotuj kurki przez 10-12 minut.

Wystudź kurki, przełóż do woreczków i włóż do zamrażarki.

Kurki oczyść i obficie wypłucz w zimnej wodzie.

Rozgrzej patelnię na średnim ogniu, dodaj bardzo mało tłuszczu lub wybierz model z nieprzywierającą powłoką.

Wrzuć na patelnię grzyby i podsmażaj ok. 8-10 minut na małym ogniu, co jakiś czas mieszając. Kurki powinny puścić sok. Wystudź grzyby i zamrażaj w woreczkach strunowych.

