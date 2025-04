Jak mrozić jagody, aby się nie sklejały i zachowały większość wartości odżywczych, witamin i antyoksydantów? Jeśli chcesz cieszyć się smakiem jagód także jesienią i zimą, wykorzystując je do deserów czy ciast, możesz wykorzystać bardzo prosty trik na ich zamrożenie.

Podczas mrożenia często zdarza się, że owoce sklejają się ze sobą, przez co trudno ci sięgnąć po odpowiednią ilość, a “rozrywając” je, możesz uszkodzić delikatne jagody. Dlatego musisz zastosować odpowiednią metodę podczas mrożenia.

Jagody możesz porcjować w taki sposób, aby zawsze móc sięgnąć po idealną ilość. Jeśli wykorzystujesz mrożone jagody do owsianek czy owocowych sosów, w woreczku umieść mniejszą ilość.

Jeśli używasz ich do pieczenia ciast, znajdź przepis i odmierz do woreczka odpowiednią ilość. Tak zamrożone jagody mogą się posklejać, bo i tak będzie trzeba je rozmrozić albo wrzucić zamrożone do garnka.

Możesz także mrozić jagody partiami w taki sposób, aby podczas przymrażania nie dotykały się wzajemnie. Wstępnie zamrożone jagody przełóż do jednego woreczka lub pojemniczka i dopiero włóż do zamrażarki na kilka tygodni czy miesięcy. Dzięki temu owoce nie będą się sklejały.

Aby zamrozić jagody i zachować ich smak, owoce muszą być maksymalnie świeże. Dzięki temu będą jędrne i pełne odżywczych właściwości.

Oto sposób na mrożenie jagód:

Owoce dobrze umyj i osusz na czystej ściereczce lub ręczniku papierowym. Podczas mycia mieszaj je i płucz ostrożnie. Delikatne owoce mogą się rozpaść – pęknięte nie nadają się do mrożenia, lepiej zjeść je od razu.

lub ręczniku papierowym. Podczas mycia mieszaj je i płucz ostrożnie. Delikatne owoce mogą się rozpaść – pęknięte nie nadają się do mrożenia, lepiej zjeść je od razu. Umyte i osuszone owoce ułóż na tacce – najlepsza będzie silikonowa, ale możesz też wykorzystać dowolną deseczkę i pokryć ją papierem do pieczenia.

– najlepsza będzie silikonowa, ale możesz też wykorzystać dowolną deseczkę i pokryć ją papierem do pieczenia. Ułóż jagody w taki sposób, aby się wzajemnie nie dotykały, a następnie umieść w zamrażarce na ok. godzinę .

. Po tym czasie przełóż jagody do większego woreczka lub pojemniczka, a na tacce zamroź kolejną partię. Powtarzaj, aż zamrozisz wszystkie owoce.

Tak zamrożone jagody możesz przechowywać w zamrażarce ok. 3-4 miesiące.

Mrożone jagody świetnie sprawdzają się do koktajli albo jako dodatek do wody – zastępują wówczas kostki lodu i nadają smak. Możesz ich użyć także do przygotowania sycącej owsianki, jaglanki lub domowego budyniu z owocami. Jagody po rozmrożeniu świetnie sprawdzają się jako baza gęstych, owocowych sosów. Możesz je wykorzystać także do przygotowania puszystych, lekkich ciast.

