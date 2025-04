Mrożenie czereśni to doskonały sposób na zachowanie ich smaku i większości wartości odżywczych. Jak zrobić to dobrze, aby cieszyć się nimi przez cały rok? Poznaj kilka sekretów mrożenia czereśni.

Większość osób dryluje czereśnie przed mrożeniem, co oznacza usuwanie pestek. Można jednak ominąć ten etap i zamrozić czereśnie w całości. Pestki nie są szkodliwe ani trujące i pozwalają zachować więcej soku w owocach. Warto jednak pamiętać, że pestki dużo trudniej będzie usunąć z zamrożonych czereśni. Z tego powodu większość osób decyduje się na wydrylowanie owoców przed mrożeniem.

Nie tylko mrożenie czereśni, ale także innych owoców i warzyw sprawia, że część wartości odżywczych (witamin, minerałów) zostaje zniszczona w procesie mrożenia. Na szczęście nie są to duże ilości, a mrożone owoce wciąż zachowują szereg dobroczynnych składników. Jeśli więc masz możliwość, staraj się jak najczęściej jeść świeże, sezonowe owoce. Dopiero kiedy będziesz mieć nadmiar albo będzie kończyć się sezon, zdecyduj się na mrożenie.

fot. Mrożenie czereśni/Adobe Stock, Sergiy Bykhunenko

Mrożenie czereśni zacznij od dokładnego umycia i osuszenia owoców, a następnie usunięcia ogonków. Jeśli chcesz je wydrylować, zrób to teraz. Duże owoce możesz prekroić na pół i wyjąć pestkę. Do usuwania pestek wykorzystaj specjalną drylownicę albo wypróbuj domowy sposób z butelką i wykałaczką. Umieść czereśnię nad szyjką butelki, a następnie przepchnij patyczek przez środek tak, aby pestka wpadła do środka.

Po wydrylowaniu jeszcze raz przepłucz czereśnie, a następnie pozostaw je do wyschnięcia. Gotowe czereśnie musisz ułożyć na tacce w taki sposób, aby się nie dotykały. Czereśnie układaj piętrowo, oddzielając każde piętro papierem do pieczenia, folią albo tacką silikonową. Tak przygotowane czereśnie włóż do zamrażarki na godzinę. Po tym czasie przełóż je do woreczka albo pojemniczka i szczelnie zamknij. Dzięki temu, że przymroziły się osobno, nie będą się sklejać w woreczku.

fot. Jak mrozić czereśnie/Adobe Stock, Marinesea

Mrożone czereśnie, podobnie jak większość owoców, można bezpiecznie przechowywać w domowych zamrażarkach ok. 3 miesiące. Niektóre urządzenia mają na drzwiczkach naklejkę, która informuje temperaturę w każdej z szuflad oraz maksymalny czas przechowywania różnych produktów spożywczych. Czereśnie najlepiej zachowują swoje właściwości w temperaturze od -19 do -22 stopni.

Czereśnie po rozmrożeniu są miękkie i puszczają duże ilości soków. Z tego względu świetnie sprawdzają się jako składnik kompotu albo dodatek do owsianek, gofrów czy deserów. Lubią towarzystwo czekolady i domowej bitej śmietany, świetnie sprawdzają się także jako baza owocowego sosu do babeczek czy do polania słodkich placuszków.

