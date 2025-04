Jak mrozić borówki, aby zachować ich smak i wartości odżywcze? Do czego je wykorzystać i jak długo przechowywać w zamrażarce? Borówki to cenne źródło wielu witamin i minerałów, a także antyoksydantów. Warto więc sięgać po nie także poza sezonem i wykorzystać do jesienno-zimowych deserów.

Oczywiste jest, że najwięcej wartości odżywczych mają świeże borówki. Wszystkie owoce i warzywa tracą niektóre swoje właściwości podczas obróbki cieplnej lub mrożenia. Niemniej jednak nie warto rezygnować z mrożenia sezonowych owoców, ponieważ dzięki temu można zachować sporą część minerałów, witamin, a także błonnika i cennych antyoksydantów.

Mrożone borówki świetnie sprawdzają się do owsianek, koktajli oraz jako dodatek do ciasta z borówkami bez pieczenia, czy do naleśników (możesz je rozmrozić i podgrzać, aby stworzyć gęsty dżem).

fot. Jak mrozić borówki/Adobe Stock, New Africa

Aby dobrze zamrozić borówki, zacznij od umycia ich i osuszenia. Najlepiej układaj je partiami na ściereczce, możesz to zrobić także warstwowo - warstwa borówek, ściereczka, kolejna warstwa borówek, etc. Kiedy już wyschną, możesz zamrozić je na dwa sposoby:

Delikatnie włóż owoce do woreczka strunowego , tak aby się nie rozpadły. Następnie ostrożnie włóż go do zamrażarki i nie przyciskaj niczym, dopóki borówki nie będą w pełni zamrożone.

, tak aby się nie rozpadły. Następnie ostrożnie włóż go do zamrażarki i nie przyciskaj niczym, dopóki borówki nie będą w pełni zamrożone. Borówki możesz mrozić także partiami. Wówczas układaj je na tacce tak, aby się wzajemnie nie dotykały. Każdą partię włóż na ok. 30 minut do zamrażarki (na płasko), aż się lekko przymrożą. Następnie przełóż je do woreczka strunowego. Ten sposób możesz wykorzystać także podczas mrożenia czereśni.

fot. Jak mrozić borówki/Adobe Stock, salita2010

Borówki, a także inne owoce, mogą być przechowywane bezpiecznie w zamrażarce do 3 miesięcy. Warto wiedzieć, jaka temperatura panuje w poszczególnych szufladach urządzenia. Niektóre zamrażarki mają specjalną infografikę na drzwiach. Znajdziesz na niej nie tylko informacje o temperaturach, ale także to, co możesz mrozić w konkretnej szufladzie.

