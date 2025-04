Jak mrozić bób i czy w ogóle można to robić? Bób to fantastyczne, wiosenno-letnie warzywo, które nie tylko ma ciekawy smak, ale także szereg prozdrowotnych właściwości. Zapewnia uczucie sytości na wiele godzin, poprawia pracę układu krążenia i zmniejsza poziom złego cholesterolu. Dodatkowo jest cennym źródłem błonnika, a także potasu, magnezu i wapnia. Warto więc sięgać po niego nie tylko w sezonie, ale także jesienią i zimą.

Spis treści:

Jak najbardziej! Bób, podobnie, jak inne warzywa sezonowe, nadaje się do mrożenia. Możesz go przechowywać w niskich temperaturach przez ok. 3-4 miesiące lub dłużej, jeśli masz odpowiednie warunki sprzętowe. Im niższa będzie temperatura w szufladach zamrażarki, tym dłużej bób może być w niej przechowywany.

Aby bób zachował wszystkie swoje cenne właściwości, warto zwrócić uwagę na jego wygląd już na etapie kupowania. Najlepszy do mrożenia będzie młody bób, który jest dość twardy, jędrny i intensywnie zielony. Szary lub żółty odcień wskazuje na to, że bób jest już przerośnięty lub przeleżały.

fot. Czy można mrozić bób/Adobe Stock, Baharlou

Przed mrożeniem warto zblanszować bób. Można także mrozić go w wersji surowej, ale zblanszowany zachowa swój intensywny kolor i będzie łatwiejszy do obrania.

Jak mrozić bób:

Surowy bób umyj i wrzuć na gotującą się wodę na ok. 60 sekund , a następnie od razu przelej go zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania.

, a następnie od razu przelej go zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania. Przełóż na suchą i czystą ściereczkę, pozostaw do wyschnięcia i wystudzenia. Następnie podziel na partie (po ok. 150 g każda).

(po ok. 150 g każda). Porcje bobu przełóż do woreczków strunowych lub pojemników i włóż do zamrażarki.

fot. Jak mrozić bób/Adobe Stock, BeSilvestre

Mrożony bób wystarczy wrzucić na kilka minut na wrzątek, odcedzić i użyć jako dodatek do sałatek, obiadów czy jako samodzielną przekąskę. Bób świetnie smakuje w towarzystwie odrobiny masła oraz soli. Mrożony bób możesz także wykorzystać do przygotowania sosów i past kanapkowych – wystarczy, że go podgotujesz, a następnie zblendujesz na gładką masę i doprawisz do smaku ulubionymi przyprawami.

