Jak kisić ogórki, żeby były twarde? To wcale nie takie trudne – musisz jedynie pamiętać o kilku zasadach. Ważne jest nie tylko to, jakich ogórków używasz, ale także to, czego dodajesz do słoików. Zobacz, jak zrobić idealnie twarde i jędrne kiszone ogórki.

Reklama

Spis treści:

Kiedy robisz domowe kiszone ogórki, może się zdarzyć, że po otwarciu słoika wyjmujesz z niego ogórki, które są puste w środku, miękkie i pozbawione jędrności. Czasem także gorzkie.

Przyczyn takiego stanu jest kilka. Ogórki, które po ukiszeniu są puste w środku, to najczęściej sygnał, że do słoika zostały włożone warzywa przerośnięte, przejrzałe albo przeleżane. Do kiszenia wykorzystuje się świeżo zerwane, dojrzałe ogórki. Kiedy kiszone ogórki są miękkie i mało jędrne, najczęściej jest to znak, że brakuje niektórych składników. Okazuje się, że wystarczy tylko dodać kilka sekretnych produktów, aby ogórki po ukiszeniu zawsze były twarde.

fot. Jak kisić ogórki, żeby były twarde/Adobe Stock, Atlas

Aby ogórki były twarde po ukiszeniu, muszą być przede wszystkim przygotowane niemal od razu po zerwaniu. Powinny też być nieprzejrzałe i nieprzerośnięte – to najważniejsze zasady dotyczące tego, kiedy kisić ogórki.

A ten sekretny sposób na to, jak kisić ogórki, żeby były twarde, to… liście! Do słoika z kiszonkami zawsze wkładaj liście, które nie tylko poprawią walory smakowe, ale także sprawią, że ogórki zachowają swoją jędrność.

Do kiszenia ogórków najlepiej sprawdzają się liście:

dębu,

winogron,

wiśni,

czarnej porzeczki,

chrzanu.

Dodatkowo nie zapomnij dodać do słoika także korzenia chrzanu – pozwoli on zachować jędrność ogórków. Jeśli chcesz dodatkowo zadbać o ich twardość, przed kiszeniem wymocz je kilka godzin w zimnej wodzie, a dopiero potem włóż je do słoika i zalej solanką. Pamiętaj też, aby układać je ciasno – to sprawi, że nie będą puste w środku po ukiszeniu.

fot. Jak kisić ogórki, żeby były twarde/Adobe Stock, 5ph

Reklama

Czytaj także:

Co zrobić z przerośniętych ogórków

Od której strony obierać ogórki

Ogórki kanapkowe do słoików