Jak jeść kaki? Czy kaki trzeba obierać ze skórki? [VIDEO]

Jedni do jedzenia kaki używają łyżeczki, inni nie. Kto ma rację? Czy to prawda, że skórka kaki jest niejadalna? Kaki znane też jako persymona to dla Polaków owoc wciąż mało znany. Sprawdź, jak obrać kaki i w jaki sposób jeść je prawidłowo!