Gotowana ryba powinna na stałe zagościć w naszym codziennym menu - może smakować równie dobrze jak ryba smażona czy pieczona, trzeba ją tylko umieć w odpowiedni sposób przyrządzić i doprawić.

W wersji gotowanej świetnie sprawdzają się ryby, których mięso jest w miarę zbite np. sandacz, sola, łosoś, mintaj czy dorsz.

Przepis na gotowaną rybę

Kluczem do pysznej i aromatycznej gotowanej ryby jest przygotowanie dobrego i esencjonalnego wywaru - może być to bulion warzywny lub mięsny - drobiowy bądź drobiowo-wołowy. Dodaj do niego sporo warzyw: marchew, seler, cebulę, czosnek, pietruszkę, a także gałązki tymianku bądź lubczyku.

Składniki:

700-800 g ryby o białym mięsie,

1 seler,

2 marchewki,

2 korzenie pietruszki,

2 cebule,

3 ząbki czosnku,

liście laurowe,

ziele angielskie,

świeży tymianek,

2 łyżki masła,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebulę obierz, posmaruj oliwą i wstaw do nagrzanego do 220 stopni piekarnika. Piecz przez 10 minut, aż delikatnie sczernieją. Do garnka przełóż wszystkie obrane i pokrojone na mniejsze kawałki warzywa, cebulę, przyprawy i zalej całość zimną wodą. Gdy będzie gorąca dodaj masło i gotuj przez około 2 godziny. Pod koniec gotowania zmniejsz ogień tak, aby płyn tylko mrugał i włóż do niego rybę - nie za wiele kawałków za jednym razem, ponieważ znacznie obniżą one temperaturę wywaru i ryba zanim będzie gotowa, rozpadnie się na kawałki. Ryba będzie ugotowana dosłownie po 3-4 minutach, gdy zmieni kolor na jaśniejszy, a części mięsa będą łatwo od siebie odchodzić. Ugotowaną rybę ostrożnie wyciągnij cedzakiem i podawaj z ulubionymi dodatkami.

Z czym podawać gotowaną rybę?

Gotowaną rybę podawaj z ziemniakami - pieczonymi lub z wody, ryżem lub ulubioną kaszą. Serwuj do niej gotowane warzywa - fasolkę, brokuły, marchewkę i kalafiora albo surówki - z selera lub surówkę kiszonej kapusty.

Do gotowanej ryby doskonale pasuje również sos - ten na bazie jogurtu czy masła albo dressing przygotowany z oliwy z oliwek, soku z cytryny i ulubionych ziół.

Jeśli zdarzy się, że kawałki gotowanej ryby rozpadną się po wyjęciu, możesz je wrzucić do blendera (wyjmując uprzednio ości), dodać jajko, pieprz i sól do smaku, odrobinę koperku i zrobić kotlety rybne.

