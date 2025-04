Uwielbiasz pierogi, ale gotowanie ich sprawia ci dużo kłopotów - farsz wypływa, ciasto staje się gumowe, a pierogi się sklejają? Nie martw się. Zastosuj się do naszych rad - oto kilka prostych zasad gotowania pierogów.

Krótki poradnik, jak gotować pierogi

Aby farsz nie wypływał z gotowanych pierogów, dokładnie zlep brzegi ciasta. By to ułatwić, pędzelkiem usuń nadmiar mąki z jednej strony rozwałkowanego placka (na nią będziesz nakładać farsz). Przed zlepieniem, brzegi pierogów warto zwilżyć wodą .

Mięsny czy grzybowy farsz możesz zagęścić tartą bułką, a owoce obtoczyć w mące ziemniaczanej. Dzięki temu farsz do pierogów będzie zawierać mniej wody, co dodatkowo zapobiegnie rozklejaniu się brzegów podczas gotowania.

Żeby pierogi nie pozostały surowe, trzeba je wrzucać na osolony wrzątek i gotować około 2 minuty od chwili, gdy wypłyną na powierzchnię wody. Jest to czas, w którym zawarta w cieście skrobia, stanie się przyswajalna dla żołądka.

Aby pierogi się nie sklejały, do wody, w której się gotują, warto dolać trochę oleju lub oliwy. Poza tym ugotowane należy od razu polać okrasą albo włożyć do naczynia ze sklarowanym lub stopionym masłem.

Pierogi już ugotowane, a jak je potem serwować?

Pierogi można odsmażyć na patelni na maśle lub na oleju (nie nadają się do tego jedynie te na słodko). Można je też podgrzać w piekarniku - wcześniej warto je polać masłem lub cebulką i podgrzewać w przykrytym naczyniu. Ostatecznie pierogi można podgrzać w kuchence mikrofalowej - przed odgrzaniem należy je polać stopionym masłem.

Pierogi doskonale nadają się do zamrażania. I to zarówno surowe, jak i ugotowane. Trzeba je najpierw układać pojedynczo na tackach (aby się nie skleiły) i włożyć do zamrażarki. Gdy stwardnieją, należy je przełożyć do foliowych woreczków, szczelnie zamknąć i trzymać w zamrażarce (do 4 miesięcy).

