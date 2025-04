Szparagi z piekarnika są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Doskonale smakują podane samodzielnie jako przekąska, ale są także świetnym daniem obiadowym. Zobacz, jak przygotować pieczone szparagi, aby zachować ich smak i wartości odżywcze.

Nie ma potrzeby wstępnego gotowania szparagów. Nawet te grubsze odmiany upieką się, jeśli przed ich włożeniem do piekarnika usuniesz stwardniałe części nóżek.

Gotowanie i pieczenie szparagów to podwójna obróbka cieplna, przez którą warzywa mogą utracić cenne witaminy i wartości odżywcze. Dlatego warto zdecydować się na jeden sposób przygotowywania szparagów. Pieczenie zapewnia intensywny smak i sprawia, że warzywa są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku.

Jak piec szparagi, aby doskonale smakowały i stanowiły idealny dodatek do potraw? Te niepozorne zielone warzywa mają w sobie mnóstwo charakterystycznego smaku, który należy podkreślać, a nie tłumić. Dlatego szparagi dobrze jest piec bez większych udziwnień. Najlepiej smakują skropione oliwą i posypane solą morską. Przed pieczeniem możesz na nich ułożyć plasterki cytryny lub skropić szparagi sokiem. Szparagi włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20-30 minut. Tak upieczone szparagi będą miały wyrazisty, lekko kwaśny smak, a dodatkowo będą chrupiące.

fot. Szparagi z piekarnika/Adobe Stock, alicja neumiler

Jak jeszcze możesz przygotować pieczone szparagi?



Owiń każdą sztukę plastrem bekonu i zapiecz przez kilkanaście minut. Skrop szparagi oliwą, posyp pieprzem i ułóż w naczyniu żaroodpornym. Następnie posyp całość serem typu parmezan albo grana padano i piecz ok. 20 minut. Włóż surowe szparagi do naczynia żaroodpornego, skrop oliwą, posyp odrobiną sera, a na wierzchu ułóż pomidorki koktajlowe. Posyp solą i pieprzem, upiecz.

