Jak gotować kalafior? Kalafior często wydaje nam się na tyle zwyczajny, że nie poświęcamy mu w kuchni zbyt dużo uwagi – przeważnie wrzucamy go do zupy jarzynowej jako jeden z wielu jej składników lub podajemy jako dodatek do drugiego dania. Zachęcamy jednak, by spojrzeć na to warzywo z nieco innej kulinarnej strony i na nowo docenić jego smak. Wiesz na pewno, jak gotować kalafior odpowiednio?

Zacząć trzeba jednak od tego, jak należy przygotowywać kalafior do dalszego wykorzystania. Choć to popularne w Polsce warzywo, wciąż wielu jego wielbicieli nie robi tego prawidłowo. Sztuki tej uczy Piotr Murawski, szef kuchni Knorr.

Jak gotować kalafior krok po kroku



Na początku należy oddzielić różyczki od łodygi.

Przed dalszą obróbką różyczki warto namoczyć w słodkiej lub kwaśnej wodzie. W ten sposób upewnimy się, że w środku nie czają się małe owady – kalafior jest dość wilgotny, a porowata struktura kwiatowa warzywa sprawia, że przepłukanie go może okazać się niewystarczające.

Co ważne, nie wyrzucamy łodygi! Po obraniu jest jędrna i soczysta (przypomina głąb kapusty), dlatego dobrze smakuje na surowo lub jako składnik sałatki. Łodygę można też wykorzystać, dodając ją do wywaru na zupę.

Jeśli kalafior namoczymy, to potem wystarczy go gotować jedynie ok. czterech minut we wrzącej wodzie z dodatkiem soli i cukru. Właściwie ugotowane warzywo powinno być jędrne.

Przepisy na dania z kalafiorem



Już wiemy, jak należy gotować kalafior – teraz czas na dania, w których kalafior sprawdzi się znakomicie! Jak radzi Piotr Murawski, warto, zwłaszcza, gdy na straganach królują świeże dorodne główki kalafiora, odejść od utartych przyzwyczajeń i pokusić się o nowe potrawy z wykorzystaniem kalafiora.

Zobaczcie kilka bardzo ciekawych propozycji na dania z kalafiorem!

Na podstawie materiałów prasowych przepisy.pl