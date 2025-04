Nie dość, że fasolka szparagowa jest bardzo zdrowa, to przy tym pyszna! Stanowi świetny pomysł na lekkostrawny i niskokaloryczny obiad lub letnią przekąskę.

Fasolka szparagowa to odmiana fasoli zwykłej. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, a do Europy została przywieziona przez hiszpańskich żeglarzy. Ze względu na swoje walory smakowe szybko zaskarbiła sobie przychylność Europejczyków, zwłaszcza Francuzów.

Obecnie najwięcej fasoli szparagowej uprawia się w Indiach, Chinach oraz Indonezji. W Polsce znamy dwie odmiany fasolki szparagowej: żółtą oraz zieloną. Różnią się od siebie nie tylko kolorem - ta pierwsza jest delikatniejsza w smaku, natomiast druga - zielona - ma bardziej wyrazisty smak.

Właściwości fasolki szparagowej

Fasola szparagowa jest źródłem wielu witamin i składników odżywczych. Zawiera dużo błonnika, który wspomaga proces trawienia, a 100 g porcja tego warzywa dostarcza jedynie ok. 20-30 kalorii.

Fasolka bogata jest w potas, który w organizmie odpowiedzialny jest m.in. za wydalanie produktów przemiany materii. Niski indeks glikemiczny (IG 15) oznacza, że po jej zjedzeniu następuje bardzo powolny wzrost poziomu cukru, a co za tym idzie - poziom cukru utrzymuje się dłużej na określonym poziomie, m.in. nie powodując nagłych napadów głodu. Z tego też względu może być polecana diabetykom.

Fasolka szparagowa zawiera ponadto witaminę C, która odpowiedzialna jest m.in. za budowanie odporności organizmu.

Jak gotować fasolkę szparagową?

Jak wydobyć maksimum smaku z fasolki? Oto kilka rad od szefa kuchni Knorr, Piotra Murawskiego:

Najlepiej gdy ugotowana fasolka szparagowa jest lekko krucha. Jeśli będziemy gotować ją za długo, będzie zbyt miękka i nieapetyczna. Czas gotowania zależy od gatunki fasolki oraz jej stadium wzrostu, dlatego nie ma jednej złotej reguły. Najlepiej co kilka minut sprawdzać poziom jej miękkości. Najsmaczniejsza jest młoda fasolka, tzn. gdy fasolki wewnątrz są jeszcze słabo rozwinięte, a strąki łatwo się łamią przy zginaniu. Te starsze są gumowate, nie poddają się łamaniu, a jedzenie utrudniają nam łykowate elementy. Nie należy jeść surowej fasolki szparagowej, ponieważ zawiera fazynę - toksyczne białko roślinne, które można zneutralizować dopiero podczas gotowania. Fasolka smażona w bułce tartej staje się daniem dość kalorycznym. Jeśli Twoim domownikom nie smakuje warzywo prosto z wody, dodaj do gotowania koper włoski, kminek albo majeranek. Sporo osób narzeka na wzdęcia po spożyciu roślin strączkowych. Tak naprawdę dotyczy to głównie potraw przyrządzanych z suchych nasion fasolowych, np. zupy fasolowej i grochówki. Świeże rośliny nie powodują takich niedogodności.

Z czym jeść fasolkę szparagową?

Fasola szparagowa jest bardzo uniwersalnym warzywem. Może stanowić dodatek do drugiego dania, np. do ryb oraz mięs. Jest też składnikiem pysznych letnich zup. Ponadto można ją wykorzystać w zapiekankach.

W upalny dzień najlepiej smakuje z jajkiem sadzonym i ziemniakami. Podana w większej ilości może stanowić samodzielny posiłek.

Oczywiście najlepiej smakuje świeża - gotowana w wodzie lub na parze, oraz smażona, ale można ją również konserwować i zamrażać. Fasolka szparagowa stanowi też znakomity dodatek do sałatek.

