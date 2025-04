Jak ugotować ciecierzycę, aby miała odpowiednią miękkość? Nie wystarczy godzina gotowania, dzień wcześniej musisz ją namoczyć. Jeśli więc planujesz na obiad danie z ciecierzycą, przygotowania do gotowania ciecierzycy zaplanuj z odpowiednim wyprzedzeniem.

Reklama

Jak ugotować ciecierzycę?

Dzień wcześniej zalej ciecierzycę zimną wodą, tak by poziom wody o kilka centymetrów przewyższał ciecierzycę. Odstaw ją na 10 - 12 godzin. Jeśli jednak zamierzasz jeść ciecierzycę na surowo, bez gotowania, powinna moczyć się w wodzie przez 24 godziny.

Opcjonalnie, do wody w której moczy się ciecierzyca, możesz dodać szczyptę sody. Ciecierzyca ugotuje się dzięki temu szybciej, a w środku będzie aksamitna.

Ile gotować ciecierzycę?

Namoczoną ciecierzycę odcedź. Przepłucz kilka razy, aż woda będzie czysta. Zagotuj wodę w garnku. Do wrzącej wody wrzuć ciecierzycę i przykryj garnek. Ciecierzycę gotuj, aż będzie miękka - zazwyczaj potrzeba około 1.5 godziny. W trakcie gotowania zbieraj łyżką pianę, która utworzy się na powierzchni.

Nie sól wody podczas gotowania.

Co zrobić z ciecierzycy?

Cieciorkę możesz ugotować, ale możesz też kupić ciecierzycę w puszce, przygotowaną do natychmiastowego spożycia. Co zrobić z ciecierzycy? Najkrócej mówiąc: co tylko wyobraźnia podpowie. Powszechnie dodaje się ją do zup i gęstych potrawek. Świetnie sprawdza się w sałatkach i jako dodatek do dań warzywnych.

Zmiksowana z oliwą, sezamem i sokiem z cytryny, daje pyszną pastę, zwaną hummusem.

Zmiksowana cieciorka może zresztą stać się podstawą wielu dań, na przykład kotletów, które mogą stanowić doskonałą alternatywę dla dań mięsnych. Zaskakujące może być też wykorzystanie ciecierzycy do deserów, miksowanie z kakao lub w całości obtaczanie w cukrze.

Ciecierzyca pochodzi z rodziny bobowatych, zwana bywa także cieciorką lub grochem włoskim. Jest skarbnicą składników odżywczych, zawiera nader cenne białka, witaminy i minerały. Nie jest zbyt kaloryczna, a dostarcza organizmowi niemałą porcję błonnika, może być więc stosowana jako składnik wielu prozdrowotnych diet.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 3.03.2011.

Reklama

Zobacz przepisy na ciecierzycę:

Pasta z ciecierzycy i suszonych pomidorów

Pasztet z ciecierzycy

Hummus z ciecierzycy