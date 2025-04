Soczewica znana była od dawien dawna, wspomina się o niej nawet w Biblii. Ponieważ skutecznie zaspokajała głód, a przy tym dostarczała organizmowi niezbędnych składników odżywczych, była doskonałym źródłem energii dla społeczeństw ubogich, których nie stać było na zróżnicowaną dietę. Jedna trzecia składu soczewicy to dające siłę do życia białko.

Jak i ile gotować soczewicę?

Zawiera także cenny błonnik, potas, fosfor czy żelazo. Soczewica doskonale sprawdza się w posiłkach wegetariańskich, powinni po nią sięgać chorzy i osoby w trakcie rekonwalescencji. Docenią ją miłośnicy smaków sycących i uniwersalnych, gdyż soczewicę można przygotowywać na wiele sposobów.

Jak zrobić rozgrzewającą zupę z soczewicą?

Odmiany soczewicy - soczewica zielona, brązowa i czerwona

W sklepach znaleźć można czerwoną, brązową i zieloną soczewicę. Mają one różną twardość, więc odmienny jest sposób ich gotowania. Czerwona jest najmniej czasochłonna, gdyż nie trzeba jej namaczać wcześniej i gotuje się zaledwie kilkanaście minut. Ponieważ łatwo ją rozgotować, najlepiej sprawdza się w zupach, sosach i gęstych potrawkach.

Zieloną soczewicę warto wcześniej namoczyć chociaż na pół godziny, co skróci proces jej gotowania, który przy namoczonych ziarenkach nie powinien przekroczyć pół godziny. Zieloną soczewicę gotujemy przez około 20 minut.

Brązowa odmiana soczewicy jest najtwardsza i ma te zaletę, że zachowuje kształt, nie rozpada się, przez co doskonale nadaje się na przykład do sałatek. Jej gotowanie przy uprzednim namoczeniu nie powinno przekroczyć 50 minut. Ponieważ soczewica bardzo chłonie wodę, należy jej nalać dwukrotnie więcej niż wrzucamy soczewicy.

Jeśli nie wiesz, jaką potrawę możesz przygotować z zielonej soczewicy, wykorzystaj przepis na kotlety z zielonej soczewicy.

Gulasz z soczewicą

Kotleciki z zielonej soczewicy

To danie jest dobrym pomysłem dla wegetarian. Do przygotowania tych kotletów z zielonej soczewicy nie używa się mięsa.

Składniki:

1 szklanka zielonej soczewicy

2 ząbki czosnku

7 łyżek kaszy manny

7 łyżek płatków owsianych błyskawicznych

1 cebula

sól, pieprz

oliwa do smażenia

Sposób przygotowania:

Soczewicę opłucz, namocz i odstaw na 1 - 2 godziny. Gotuj z dodatkiem soli, aż będzie miękka (ok. 25 minut). Cebulę pokrój drobno i podsmaż na oliwie, dodaj przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Dodaj do soczewicy kaszę mannę i płatki owsiane oraz podsmażoną cebulkę, dopraw solą i pieprzem do smaku. Masę dokładnie wymieszaj i formuj na kształt kotletów. Smaż na oliwie z obu stron, aż się zarumienią.

Argentyński gulasz z soczewicy