Bób to prawdziwy król sezonu wiosennego. Najlepiej smakuje w towarzystwie roztopionego masła oraz gruboziarnistej soli. W wielu domach podaje się go z tartym parmezanem, który lekko rozpuszcza się pod wpływem ciepła. Niestety bób działa wzdymająco, dlatego wiele osób go unika. Jak temu zaradzić?

Reklama

Spis treści:

Bób, podobnie jak inne warzywa strączkowe, zawiera spore ilości tzw. oligosacharydów, które nie są trawione przez bakterie jelitowe i obciążają układ pokarmowy, powodując wzdęcia oraz gazy, nierzadko także bóle brzucha i uczucie pełności mimo zjedzenia niewielkiej ilości.

Z tego powodu bób nie jest zalecany osobom z chorobą wrzodową czy refluksem, a także będącym na diecie FODMAP. Nie poleca się go także w przypadku cukrzycy ciążowej, choć przy zdrowych ciążach jest on nawet wskazany ze względu na dużą ilość białka. Można jeść bób ze skórką i bez, ale w przypadku problemów trawiennych zdecydowanie zaleca się obranie bobu przed jedzeniem. To jeden ze sposobów na uniknięcie gazów i niestrawności.

fot. Jak gotować bób, żeby nie wzdymał/Adobe Stock, midori_stock

Aby bób po ugotowaniu nie wzdymał, warto dodać do wody składniki, które wspierają trawienie i pomagają w łagodzeniu dolegliwości żołądkowych. Do gotującej się wody razem z bobem możesz wrzucić koper - najlepiej wybrać ten świeży i włożyć całe baldachy kwiatowe, ale możesz wybrać także posiekany koperek, świeży lub mrożony. Możesz też sięgnąć po liście kopru włoskiego.

Do wody z gotującym się bobem warto wrzucić także kminek. Ma niezwykłe właściwości, wspierające trawienie i stymuluje pracę enzymów trzustkowych. Dzięki temu bób staje się dużo bardziej lekkostrawny. Niestety wiele osób nie toleruje smaku kminku.

Innym sposobem uniknięcia niestrawności po zajedzeniu bobu jest wymoczenie go przed gotowaniem. Wystarczy zalać go gorącą wodą i zostawić na minimum 1.5 godziny. Woda wyciągnie większość składników, które mogą działać wydymających. Po tym czasie wypłucz go lekko i ugotuj.

Sam bób gotuje się ok. 15-20 minut, taki wcześniej wymoczony nieco krócej, ok. 10-12 minut. Pamiętaj, aby sól dodać dopiero pod koniec gotowania.

fot. Jak gotować bób, aby nie wzdymał/Adobe Stock, Limin Xiao

Reklama

Czytaj także:

Kiedy zbierać bób i jak to robić?

Chipsy ze skórek bobu

Czy bób jest kaloryczny i tuczący?