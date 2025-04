Dojrzałe, sezonowe pomidory to wizytówka naszego kraju. Soczyste malinowe, podłużne na przetwory lub Bawole Serca doskonale sprawdzają się w sałatkach, gulaszach a także na surowo. Sprawdź, jaki składnik jest kluczowy, aby podkreślić ich słodycz!

Cynamon – nieoczywisty składnik, który wydobywa smak

Pomidory zyskują poprzez dodatek cynamonu, ze względu na zharmonizowanie kwasowości i podkręcenie naturalnej słodyczy. Jest stosowany zwłaszcza w kuchni greckiej, gdzie dodawany jest do gulaszy, dań na ostro lub słodko.

Takie połączenie najlepiej sprawdza się w daniach na ciepło z pomidorów, takich jak: sos bolognese, zupa pomidorowa, krem z pomidorów lub gulasz warzywny.

Grecki sos pomidorowy z cynamonem

Składniki:

2 kilo pomidorów

Posiekany pęczek pietruszki

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki oregano

Łyżeczka cukru

2 łyżeczki cynamonu mielonego

Łyżeczka mielonego pieprzu

Średnia cebula

Pół szklanki białego wina

Oliwa z oliwek dobrej jakości

Jak zrobić grecki sos pomidorowy z cynamonem?

Pomidory pokrój w kostkę i podsmaż na oliwie z oliwek. Dopraw cukrem, cynamonem, pieprzem i oregano. Podsmaż pokrojoną cebulę i czosnek przez około 2 minuty. Podlej winem. Całość duś na wolnym ogniu przez 20 minut.

Które przyprawy najlepiej pasują do pomidorów?

Oregano – może być używane zarówno w całości, jak i pocięte na mniejsze kawałki. Istotne jest, że jego silny aromat i smak zmienia się pod wpływem ciepła. Najlepiej dodawać go pod sam koniec duszenia czy smażenia.

Szczypiorek – tuż po zbiorze należy jak najszybciej dodać do potrawy, ze względu na jego krótka żywotność. Podobnie jak oregano, powinien być dodawany na sam koniec, do gotującej się potrawy. Jest nieco delikatniejszy niż cebula, przez co nienachalnie podkreśla smak pomidorów.

Estragon – delikatna przyprawa, przypominająca aromatem lukrecję jest znakomitym dodatkiem do sałatek. Najlepiej używać go w postaci świeżej, ususzony traci swoje właściwości smakowe.

Pieprz – ostry, wyraźny smak nadaje się perfekcyjnie do sosów i gulaszy z pomidorami. Dodatkowo konserwuje potrawy, podobnie jak sól.

Koperek – siekany koperek jest podstawowym ziołem używanym podobnie jak pietruszka – do sałatek i surówek.

Bazylia – to jedno z nielicznych ziół, którego smak i właściwości rosną wraz ze zwiększeniem temperatury. Idealnie uzupełnia się z pomidorami, których właściwości, zwłaszcza poziom likopenu jest znacznie wyższy w przetworzonych produktach.

Pietruszka – źródło witaminy C i A, które świetnie uzupełnia sałatki i surówki z pomidorami

Czosnek – zwłaszcza w sosach i daniach na ciepło podkreśla smak pomidorów i mięsa. Możemy kontrolować jego intensywność, poprzez wstępne podsmażenie. Nie wolno przesadzić, gdyż stanie się gorzki i nieapetyczny.

