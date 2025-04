Jak dobrze zorganizować pracę w kuchni?

Gotowanie jest obowiązkiem wpisanym w rolę kobiety i matki. Oczywiście wciąż przybywa gotujących mężczyzn - i jest to bardzo optymistyczny trend - ale wciąż tylko 17% panów podejmuje się tego zadania. Spośród gotujących dla rodziny aż 83% stanowią kobiety. Jeśli zatem jesteś osobą odpowiedzialną za codzienne menu swoich domowników, pamiętaj, że najważniejsze jest twoje pozytywne podejście.



fot. Fotolia

Gotowanie niekoniecznie musi być twoja pasją, ale warto szukać sposobów, by choć trochę z nim się zaprzyjaźnić. Nagrodą będzie radość domowników i gości, którzy ze smakiem zajadają to, co przygotujesz! Radzi Piotr Murawski, szef kuchni Knorr, który łączy pasję do gotowania z pełnym profesjonalizmem w kuchni.

Zaplanuj wszystko dokładnie

Oszacuj jak najdokładniej czas, jaki zajmie ci przygotowanie potrawy. Szukaj przepisów i produktów, które podpowiadają, ile minut/godzin potrzebujesz. Pomoże ci to dobrze zaplanować zadania i wygospodarować odpowiednio dużo czasu.

Przygotuj menu na kilka najbliższych dni. Dzięki temu znacznie łatwiej zrobisz listę zakupów i nie będziesz kupować niepotrzebnych produktów.

Zwróć uwagę na zakupy

Weź pod uwagę, że w różnych porach dnia masz różny poziom wydajności. Na szybkie zakupy warto wybrać się z rana, zamiast po całym dniu wytężonej pracy, gdy już słaniasz się na nogach ze zmęczenia.

Jeśli lubisz jakiś produkt, kup od razu kilka sztuk. Zaoszczędzisz czas, załatwiając sprawy hurtowo.

Będąc w sklepie, zacznij od wyboru bazowego składnika - może będzie to mięso mielone, a może ryż. Po podjęciu tej decyzji możesz zastanowić się, na jaki smak masz ochotę – będzie tradycyjnie czy egzotycznie? Jakie smaki zadowolą twoich domowników? Po określeniu priorytetów będzie ci łatwiej zdecydować o dalszych zakupach.

Weź też pod uwagę, co masz aktualnie w lodówce i co ewentualnie można dokupić, by wykorzystać zgromadzone w domu zapasy.

Pamiętaj o sezonowości produktów - dynie najsmaczniejsze i najtańsze są na jesień, szparagi możesz zazwyczaj kupić tylko przez kilka tygodni w maju i czerwcu, a truskawki najpyszniejsze są w czerwcu.

Wybierz dobry przepis

Szukaj przepisów na potrawy, które po delikatnej modyfikacji będą dobrze smakować na drugi dzień. Dobry pomysł na obiad to skarb! Dzięki temu upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu - nie musisz gotować od podstaw codziennie, a jednocześnie każdego dnia zapewniasz domownikom różnorodność menu.

Wykorzystuj te same produkty do różnych potraw. Jeśli kupiłaś kilka puszek pomidorów w puszce, zastanów się, jak możesz ich użyć w różnych potrawach. A kasza? Możesz ją przyrządzić na wiele sposobów, podobnie jak makaron!

Na podstawie materiałów prasowych Knorr