W trakcie zabawy karnawałowej na stołach zazwyczaj pojawiają się lekkie przekąski i przystawki oraz dania warzywne. Liczy się nie tyle ich obfitość, co różnorodność, która cieszy nie tylko kubki smakowe, ale także oczy. Przygotowując potrawy karnawałowe, warto od razu zaplanować, jakie podamy do nich wino. Umiejętnie skomponowane zestawy sprawią, że wino i potrawy będą wzajemnie wydobywać swój smak i wzmacniać swoje atuty.

Jakie wino podać do koreczków?

Podobno odchodzą do lamusa, jednak nie warto skreślać ich całkowicie. Mowa o niegdysiejszym obowiązkowym elemencie każdego eleganckiego przyjęcia – koreczkach. Do ich przygotowania nie potrzebujemy skomplikowanego przepisu – wystarczy nam dobry jakościowo ser żółty, lekka wędlina i np. oliwki.

"To raczej koreczki podaje się do wina, a nie na odwrót. Z racji kompozycji składników idealnie podkreślą smak czerwonego, wytrawnego wina" – mówi Vano Makhniashvili z firmy Marani 1915 zajmującej się dystrybucją gruzińskich win Marani.

Jakie wino zaserwować do tapas?

Tradycyjne koreczki zastępowane są coraz częściej przez modniejsze przekąski, takie jak tapas. – "Tapas nawet wypada podawać z winem, co jest ściśle związane z ich pochodzeniem – początkowo kawałek suchej kiełbasy z cienką kromką chleba miał osłaniać kieliszek wina przed muchami. Tapas doskonale pasują do każdego czerwonego wina, ale też do mocniejszych alkoholi" – przekonuje Vano Makhniashvili.

Pośród najpopularniejszych tapas znajdziemy m.in. małą kanapkę z szynką, nadziewane na wykałaczki pikle, czy… ucho wołowe smażone we fryturze.

Jakie wino do sałatki?

Nieodzownym elementem karnawałowego menu jest duży wybór sałatek. Te proste dania pozwalają wykazać się kulinarną kreatywnością, dlatego w przepisach znajdziemy różnorodne składniki – poza obowiązkowymi warzywami są to także sery, makarony, owoce morza czy ryby. Dlatego dobierając do nich wina, również możemy postawić na różnorodność.

"Z sałatkami bazującymi na rybach czy owocach morza doskonale będzie się komponować wino białe. Do sałatki greckiej czy caprese podajmy wino subtelne, wytrawne. Ze szparagami, awokado, oliwkami czy kozim serem idealnie współgrają wina z wyczuwalną nutą ziołową" – radzi ekspert Marani.

