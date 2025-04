Pomimo że w sklepach możemy kupić wiele rodzajów mąki, zazwyczaj używamy jednego, czasem dwóch gatunków. Czy mąka pszenna rzeczywiście jest uniwersalna i pasuje do każdego dania? A może... któreś potrafi zepsuć? Co oznaczają tajemnicze oznaczenia typu mąki?

Mąka pszenna typu 450 - tortowa

To najlżejsza mąka, która jednocześnie zawiera też najmniej składników mineralnych. Idealnie pasuje do ciast biszkoptowych, babek, a także (jak sama nazwa wskazuje) do tortów. Wiele osób rekomenduje ją również do smażenia naleśników.

Mąka pszenna typu 500 - krupczatka, wrocławska i poznańska

Na sklepowych półkach znajdziesz aż trzy mąki oznaczone jako typ 500. Oznacza to, że mają nieco więcej składników mineralnych, niż mąka pszenna typu 450. Krupczatka najlepiej pasuje do kruchych ciast oraz makaronów. Mąka wrocławska jest niezastąpiona do omletów i ciast francuskich, a z mąki poznańskiej możesz przyrządzić pizzę lub kluski (raczej nie nadaje się do wypieku ciast).

Mąka typu 550 - luksusowa

Uznawana za najbardziej uniwersalną, można z niej przyrządzić większość potraw. Ponieważ jest nieco ciężka, najlepiej pasuje do ciast drożdżowych, faworków, pączków, a także do zagęszczenia sosów i zup. Lepiej nie przygotowywać z niej ciast biszkoptowych - będą wtedy zbyt ciężkie.

Mąka pszenna typu 750 - chlebowa

Ta mąka jest grubiej zmielona, dlatego jak sama nazwa wskazuje, najlepiej nadaje się do wypieku chlebów oraz bułeczek. Nie przygotowuj z niej żadnych ciast - ten typ nie pasuje do tego rodzaju wypieków.

Mąka pszenna typu 1850 - graham

Do wypieku chleba oraz bułeczek, zbyt ciężka do innych potraw. Zdrowa, zawiera dużo substancji mineralnych. Możesz spróbować przyrządzić z niej... naleśniki.

Mąka pszenna typu 2000 - razowa

Idealna nie tylko do wypieku domowego pieczywa, lecz także do pizzy lub makaronu razowego, które dzięki temu będą zdrowsze, niż te tradycyjne. Mąka razowa ma w sobie dużą ilość składników mineralnych, jest najciemniejsza i ciężka. Zawiera dużo błonnika.

Mąki żytnie

Żytnie mąki są często używane do wypiekania domowego chleba. To również składnik zakwasu na żurek. Mąką żytnia ma szarawy kolor, zawiera otręby. Również mąki żytnie dzielimy na różne typy, od najlżejszych do najcięższych - 580, 650, 800, 950, 1400, 1850, a także 2000.

Mąka kukurydziana

Nie zawiera glutenu, a stosować ją można podobnie jak mąkę pszenną. Nie można z niej upiec chleba, ale przyrządza się z niej tortillę. Dzięki mące kukurydzianej wypieki mają żółtawy odcień. Używa się jej często do produkcji żywności dla niemowląt, a także przekąsek dietetycznych. Może być spożywana przez osoby, które chorują na celiakię.

