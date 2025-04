Dobór wina do posiłku bywa bardzo problematyczną kwestią - zwłaszcza przy składaniu zamówienia w restauracji. Nie potrafimy o winie rozmawiać, nie mamy dostatecznej wiedzy na jego temat, mamy też trudności z poprawnym wymawianiem nazw. Jak dobierać wino? Zobacz nasz krótki poradnik!

Jak dobrać wino do ryby?

Źle dobrane wino może całkowicie zepsuć smak rybnej potrawy. Złota zasada mówi, że do dań z ryb najlepiej pasują wina białe - wytrawne lub półwytrawne. Dzięki dużo mniejszej zawartości tanin niż w czerwonych, są bardziej rześkie i lżejsze w odbiorze.

Warto jednak pamiętać, że białe wino nie pasuje do wszystkich gatunków ryb. Do łososia, który różni się smakiem i konsystencją od większości ryb, lepsze będzie wino czerwone. Podobnie będzie z tuńczykiem - przy nim lekkie białe wino "zginie".

Jak dobrać wino do owoców morza?

Z owocami morza najlepiej komponuje się wino białe, zwłaszcza z regionów nadmorskich. Powinno być wytrawne lub półwytrawne.

Do mięczaków i skorupiaków nie są polecane wina garbnikowe czerwone wytrawne, ponieważ mogą dać uczucie nieprzyjemnej goryczy w ustach. Do ostryg pasują wina szczepów Sauvignon Blanc czy Riesling.

Jakie wino pasuje do warzyw i grzybów?

Trunek powinien być lżejszy od potrawy. Warzywa i grzyby często są łączone z winem wytrawnym. Aby dobrać wino do potraw z grzybami, trzeba wziąć pod uwagę sposób przygotowania posiłku i użyte przyprawy. Do kremowych i maślanych sosów, a także borowików duszonych na maśle, idealnie będzie pasować kieliszek chardonnay.

Pamiętajmy, że złym połączeniem jest wino i... grzyby w occie!

Jakie wino dopasować do białego mięsa?

Białe mięso kocha białe wino i jest to miłość z wzajemnością! Delikatne mięso świetnie chłonie aromaty dodanych przypraw i idealnie współgra z trunkiem.

Jaki rodzaj wina pasuje do czerwonych mięs?

Czerwone wino (zwłaszcza wytrawne lub półwytrawne) powinno iść w parze z czerwonym mięsem. Do wołowiny po burgundzku polecamy cabernet sauvignon, do klasycznego steku wołowego merlot, a do chili con carne malbek.

Do dziczyzny świetnie pasują wina z Bordeaux, do kaczki Merlot, Chianti i Barolo. Jagnięcina idealnie komponuje się z lekkim winem hiszpańskim.

Jakie wino do potraw mącznych?

Potrawy mączne również lubią towarzystwo win. Do bazującej na sosie pomidorowym pizzy wybierajmy wino czerwone. Sprawdzi się też do makaronów i pyz z dodatkiem mięsa.

Do dań z makaronem z dużą ilością sosu pomidorowego najlepiej dobrać chianti, na przykład Campoluce Chianti Biologico.

Jakie wino pasuje do serów?

Wino i ser to związek doskonały, ale dużą sztuką jest właściwe ich łączenie. Sery na ogół "lubią" trunki wytrawne. Podstawą wyboru powinny być: konsystencja sera, czas jego dojrzewania oraz cechy zapachowo-smakowe.

Sery łagodne, tłuste, pełne najlepiej pasują do win białych wytrawnych, lekko kwaśnych. Sery tłuste i lekko słodkawe komponują się z winami słodkimi.

Jak dobrać wino do deseru?

Od XIX wieku panuje zasada, że wino do deseru musi być przynajmniej tak samo (albo bardziej) słodkie. Powinno zatem uzupełniać jego słodycz, a nie przysłaniać całość. Unikajmy podawania z deserami win wytrawnych!

Bardzo intensywne w smaku trunki najlepiej serwować z pysznościami, których podstawą jest czekolada. Słodkie wina białe świetnie pasują do bitej śmietany, kremów, białej czekolady. Czerwone wina słodkie współgrają z korzennymi ciasteczkami, piernikami, tortami i karmelem. Im cięższy deser, tym cięższe słodkie czerwone wino należy z nim połączyć.

