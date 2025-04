Jakie mięso wołowe wybrać do przygotowania zrazów, a jakie na burgery? Dobór mięsa ma kluczowe znaczenie w przygotowywaniu dania z wołowiny - odpowiednio dopasowane, stanowi 80% sukcesu.

Najpopularniejsze rodzaje mięsa wołowego

Tusza wołowiny podzielona jest na takie elementy jak: karkówka, rostbef, rozbratel czy antrykot. Niektóre z nich możesz stosować w daniach wymiennie, inne przeznaczone są wyłącznie do jednego rodzaju potrawy.

Karkówka

Przednia część tuszy, ma ciemnoczerwoną, intensywną barwę, mięso jest sprężyste, zwarte i soczyste, z widocznym tłuszczem. Doskonale nadaje się do grillowania, ale także do pieczenia i smażenia. Często używana również po zmieleniu.

Rozbratel



Przednia część tuszy, znajduje się między karkówką a antrykotem. Mięso jest ciemnoczerwone, zwarte i sprężyste. Zawiera niewiele tłuszczu, świetnie sprawdza się w smażeniu i duszeniu. Smak mięsa jest delikatny - to z niego wycina się stek „T-bone".

Antrykot



Część tuszy umiejscowiona w pobliżu rostbefu i szpondra, ma czerwony kolor, niezbyt intensywny zapach, średnią zawartość tłuszczu i średnie przerosty błonami. Smak jest soczysty, delikatny, niektórzy wyczuwają w nim lekką słodycz. Sprawdza się w smażeniu, pieczeniu i grillowaniu. Smakuje w formie kotletów i zrazów, pieczeni i gulaszu, używany do przygotowywania wędlin.

Rostbef



Tylna część tuszy, między antrykotem a udźcem. Mięso jest jędrne, zwarte i soczyste. Ma niezbyt wiele tłuszczu, po przygotowaniu zachowuje delikatny smak. Najlepiej je smażyć i dusić, ale sprawdza się też w pieczeniu, można je też grillować.

Polędwica



Znajduje się w tylnej części tuszy, jest ciemnoczerwona, z niską zawartością tłuszczu. Mięso jest dość zwarte, ale soczyste i kruche, delikatne w smaku. Ma szerokie zastosowanie w kuchni, dobrze znosi różne formy obróbki. Można ją smażyć, dusić i piec. Najlepiej wypada podana jako sztuka mięsa.

Łopatka



Przednia część tuszy, partia mięsa z górnej części kończyny przedniej, ma ciemnoczerwony kolor, niewielkie przerosty tłuszczu, smak dość delikatny, choć bywa nieco gorzki. Zwykle wykorzystuje się łopatkę do przygotowywania gulaszów oraz dań z mięsa mielonego, do farszów, gołąbków, pasztetów. Można ją też gotować, dusić i smażyć.

Szponder



Otacza żebra nad mostkiem, ma ciemnoczerwony kolor, w smaku jest dość wyrazisty, zawiera sporo tłuszczu. Z tego powodu mięso to świetnie nadaje się do marynowania i grillowania lub pieczenia. Często przyrządza się z niego również gulasze, stanowi dobrą bazę do rosołów i potraw z mięsa mielonego.

Mostek



Przednia, dolna część tuszy, poniżej szpondra. Tłusta i często przerośnięta, przez co najlepiej wykorzystywać ją do dań na bazie mięsa mielonego, a także do gotowania, na przykład jako podstawę różnych zup i wywarów mięsnych. Można też dusić i smażyć, jeśli kawałek jest ładniejszy.

Udziec



Tylna część tuszy, dość zróżnicowana. Należy do niej ligawa, część zrazowa zewnętrzna i wewnętrzna, krzyżowa i skrzydło. Łączy je niewielki przerost tłuszczowy i lekkie przerośniecie drobnymi błonami. Mięso ma wysoką jakość i charakterystyczny, soczysty smak. Można z niego przygotowywać tatara, a także przetwarzać na wiele różnych sposobów np. dusi się i gotuje.

Szyja

Jest tłusta i idealnie nadaje się do przygotowania wywaru wołowego. Można je również wykorzystywać do klopsów i pasztetów.

Łata

Mięso ma długie włókna mięśniowe. To z tego kawałka mięsa przygotowuje się stek bavette (jest tańszy niż ten z polędwicy, chociaż trudniejszy w przygotowaniu).

Goleń (pręga wołowa)

Mięso ma intensywnie czerwony kolor z biało-różowym tłuszczem. Posiada dużą ilość tkanki łącznej i wykorzystuje się je do bulionów, zupy, a także do pieczenia oraz duszenia.

fot. Adobe Stock

Jak dobierać mięso wołowe?

Mięso wołowe uznawane jest za trudne w przygotowywaniu. Możesz sobie jednak pomóc, wybierając właściwy kawałek, który dopasuje się do wybranego dania.

Jakie mięso na zrazy wołowe?

Zrazy wołowe przygotowuje się z dodatkiem ogórka kiszonego, cebuli i wędzonego boczku. Idealnie sprawdzi się więc karkówka, udziec, rostbef.

Jakie mięso na bitki wołowe?

Ligawa, udziec, łopatka to najlepsze części mięsa na bitki wołowe. Po około 3 godzinach duszenia będzie tak miękkie, że będzie rozpadało się w ustach.

Jakie mięso na rolady wołowe?

Rolada wołowa to klasyczne, śląskie danie. Najlepiej sprawdzi się tu udziec i łopatka.

Jakie mięso na burgery?

Na burgery najlepiej wykorzystać mięso z przerostami tłuszczu, takie jak antrykot, udziec, łopatka, szponder.

Jakie mięso na gulasz?

Do przygotowania gulaszu wykorzystaj karkówkę, szponder, łopatkę lub pręgę. Duś go przez około 2,5 godziny razem z cebulą, czosnkiem i pieczarkami z dodatkiem czerwonego wina i przypraw.

Jakie mięso na steki?

Rostbef, antrykot, polędwica, rozbratel to najlepsze rodzaje mi na stek. Możesz przygotować go w 4 rodzajach wysmażenia - mocno krwistym, krwistym, średnio wysmażonym i mocno wysmażonym.

Jakie mięso na tatara?

Tatar z dodatkiem kiszonego ogórka, cebuli, marynowanych pieczarek i surowego jajka to klasyka polskiej kuchni. Do jego przygotowania wykorzystaj udziec lub polędwicę.

Jakie mięso na rosół?

Mięso na wywar powinno być tłuste. Najlepiej sprawdzi się mostek, szponder, szyja, pręga.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.02.2011

