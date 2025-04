Jak gotować ziemniaki? Niedogotowane są twarde i niejadalne, a rozgotowane namiękają wodą i tracą walory smakowo-odżywcze. Polecamy gotować ziemniaki 15 minut i sprawdzać widelcem miękkość. Jak jeszcze możesz zadbać o ich odpowiedni stopień ugotowania?

Nie tylko czas gotowania ziemniaków wpływa na ich ostateczną konsystencję i walory smakowe. Istnieje wiele innych czynników, które musisz wziąć pod uwagę, jeśli chcesz idealnie ugotować ziemniaki do obiadu lub wstępnie podgotować je przed pieczeniem.

To może mieć wpływ na czas gotowania ziemniaków:

odmiana,

„wiek” ziemniaków (starsze mogą wymagać więcej czasu),

moc kuchenki,

ilość,

garnek,

moment posolenia (solimy wodę z ziemniakami od jej zagotowania, inaczej proces się wydłuży),

wielkość ziemniaków (wybieraj podobne wielkością i krój je na ćwiartki),

przykrycie pokrywką lub nie (pierwsza opcja zapewnia szybsze ugotowanie ziemniaków).

Ziemniaki przed gotowaniem posól (ok. 1 łyżeczka na 1 kg) i gotuj przez ok. 15-25 minut - warto sprawdzić po 15 minutach, czy są już dobre, wkładając widelec w jednego z ziemniaków (najlepiej największego). Jeśli wchodzi bez problemu i nie czujesz oporu to znak, że ziemniak jest miękki i gotowy do odcedzenia. Ziemniaki możesz podać w całości, potłuc tłuczkiem lub zrobić puree ziemniaczane. W celu uzyskania niecodziennego aromatu, możesz dodać posiekany koperek lub zioła.

Pamiętaj, że warto przekroić ziemniaki na pół lub na ćwiartki przed gotowaniem - dzięki temu czas gotowanie znacznie się skróci, a ty unikniesz ziemniaków twardych w środku.

Gdy rozpoczyna się sezon na młode ziemniaki, trzeba pamiętać o modyfikacji przyzwyczajeń. Ile gotować młode ziemniaki? Zazwyczaj potrzebują 10-20 minut, aby były miękkie i delikatne. Wybieraj te mniejsze i nie obieraj ich ze skórek. Młode ziemniaki są słodsze - warto więc dodać więcej soli, niż zazwyczaj dodajesz do ziemniaków.

Warto jeść ziemniaki, bo stanowią źródło potasu i magnezu, oraz (w mniejszej ilości) żelaza, fosforu i wapnia, dzięki czemu obniżają ciśnienie krwi, stanowią budulec kości oraz poprawiają przemianę materii.

Najwięcej składników otrzyma się poprzez gotowanie ziemniaków na parze. Warzywa należy obrać oraz umyć i ponacinać w krzyżyk. Dzięki nacięciom para sprawniej zadziała. Od momentu rozpoczęcia wrzenia wody, ziemniaki powinny gotować się w parowarze nie mniej niż 15 minut i nie więcej niż 30 minut.

