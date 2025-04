Ile gotować bób, aby był idealnie miękki i delikatny? Nigdy nie przekraczaj czasu 20 minut, bo zbyt długo przetrzymany w wodzie bób nie będzie miał prawie żadnych wartości odżywczych, straci także sporo smaku.

Bób należy gotować od 15 do 20 minut w lekko osolonej wodzie (jeżeli wolisz bardziej jędrny, gotuj 15 minut). Nie warto przekraczać tego czasu. Kiedy go rozgotujesz, stracisz większość swoich cennych wartości odżywczych i właściwości bobu, pogorszy się też jego smak. Do garnka warto dosypać ulubione zioła lub przyprawy, aby wzbogacić smak warzywa.

Pamiętaj też, aby bób wrzucić dopiero na gotującą się, wrzącą wodę. Dzięki temu podczas gotowania zachowasz większość cennych minerałów. Po odcedzeniu przelej go zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania.

Jeżeli chcesz zachować więcej wartości odżywczych bobu, wystarczy zakupić nakładkę metalową lub silikonową do gotowania na parze. Przyrządzisz go w 25 min​ut. W tym przypadku nie musisz pilnować czasu 20 minut - przekroczenie go nie sprawi, że wartości odżywcze znikną.

Pamiętaj też, aby nie solić bobu przed gotowaniem go na parze. Zrób to dopiero po wyłożeniu na talerz. Możesz dodatkowo polać całość roztopionym masłem lub posypać serem typu parmezan. Tak przygotowany bób będzie idealnie miękki, kremowy i doskonały w smaku.

Ta wersja jest mniej ciężkostrawna niż ta klasyczna bobu gotowanego w wodzie. Możesz z niego zrobić m.in. bób po sycylijsku. Świetnym patentem jest wylanie wody z parowaru lub garnka, którego używasz do gotowania na parze po pierwszym zagotowaniu i wlanie kolejnej porcji, aby pozbyć się nieprzyjemnego uczucia wzdęcia po zjedzeniu.

Szybkowar to ekspresowa forma przygotowania tego warzywa. Jeżeli nie lubisz go w wersji saute, wystarczy w tym przypadku dodać wędzony boczek, czosnek, sól, pieprz oraz masło. Proporcje ustal samodzielnie - to tylko dodatki i możesz dać ich dokładnie tyle, ile chcesz.

Przepis na bób z boczkiem z szybkowaru

Wstępnie dokładnie opłucz bób i przecedź z nadmiaru wody. Zagotuj w garnku wodę i przelej ją do rozgrzanego szybkowaru. Wsyp bób oraz dodatki wzbogacające jego smak. Zamknij szczelnie garnek i ustaw na wysokie ciśnienie. Gotuj przez 45 s​ekund i powoli spuść ciśnienie i parę wodną. Zdejmij pokrywkę i przełóż warzywa na talerz. Okraś dodatkową porcją przypraw lub ostrym sosem na bazie srirracha.

Dania z bobu zawierają spore ilości błonnika, pozwalającego utrzymać uczucie sytości na dłużej. Niepożądane efekty w postaci uwalniających się gazów, możesz zwalczyć na kilka sposobów:

zmiksowanie nasion na pastę – przygotuj hummus na bazie bobu z dodatkiem oliwy i cieciorki. Dzięki temu nastąpi szybszy rozkład błonnika. Wystarczy dodatek przypraw i soku z cytryny. Nie przesadzaj z czosnkiem – w znacznej ilości również powoduje gazy.

– przygotuj hummus na bazie bobu z dodatkiem oliwy i cieciorki. Dzięki temu nastąpi szybszy rozkład błonnika. Wystarczy dodatek przypraw i soku z cytryny. Nie przesadzaj z czosnkiem – w znacznej ilości również powoduje gazy. imbir, wodorost kombu – podczas gotowania bobu we wrzącej i osolonej wodzie, dołóż kawałki imbiru lub wodorost kombu. Pozwala to rozłożyć istniejące cukry, lepiej strawić oraz wchłonąć więcej substancji odżywczych z warzywa. Przed gotowaniem namocz bób w wodzie, co przyspiesza proces gotowania.

– podczas gotowania bobu we wrzącej i osolonej wodzie, dołóż kawałki imbiru lub wodorost kombu. Pozwala to rozłożyć istniejące cukry, lepiej strawić oraz wchłonąć więcej substancji odżywczych z warzywa. Przed gotowaniem namocz bób w wodzie, co przyspiesza proces gotowania. liść laurowy, kumin, fenkuł, kminek – przyprawy w takim zestawieniu znane są ze swoich właściwości łagodzących bóle brzucha, wzdęcia oraz inne dolegliwości trawienne. Wsyp niewielką ilość podczas gotowania do wrzącej wody.

– przyprawy w takim zestawieniu znane są ze swoich właściwości łagodzących bóle brzucha, wzdęcia oraz inne dolegliwości trawienne. Wsyp niewielką ilość podczas gotowania do wrzącej wody. unikaj konserw –wysoko przetworzone, gotowe i puszkowane warzywa powodują produkcję większej ilości gazów niż te świeże. Do przygotowania zup lub past wystarczy użyć mrożonego lub świeżego warzywa, odpowiednio długo maczanego w wodzie.

