Ciśnieniowy ekspres do kawy Saeco Incanto OTC HD8917/09 to nowy standard w swojej klasie parzący wyśmienitej jakości kawę. Poznaj sztukę dekorowania cappucino i jeszcze bardziej wzbogać przeżycia związane z delektowaniem się kawą we własnym domu.

Idealny ekspres dla ciebie

Urzekający ekspres Saeco Incanto One Touch Milk Carafe HD8917/09 jest wyrazem przyświecającego marce Saeco dążenia do doskonałości.

Ten prosty w obsłudze i wypełniony opatentowanymi innowacjami ekspres pozwala rozkoszować się szeroką gamą rodzajów kawy - od espresso przez cappuccino po latte macchiato - przygotowywanych przez naciśnięcie jednego przycisku.

Dzięki innowacyjnemu, dwukomorowemu dzbankowi na mleko Incanto OTC wytwarza wspaniałą, aksamitną piankę, która ostrożnie wlana do filiżanki zachwyci zwłaszcza amatorów cappuccino. Aż chce się wydobyć z napoju jeszcze więcej i zamienić je w małe dzieło sztuki. Poznaj więc tajniki dekorowania cappucino mlekiem i czekoladą i wydobądź z kawy ucztę dla oka i podniebienia.

Dekorowanie czekoladą: Cioko Art

Połączenie kawy i czekolady daje wyborną syntezę wzajemnie wzmacniających się smaków. Na tym właśnie polega istota wyjątkowej formy sztuki – dekorowania kawy czekoladą znanej jako "Cioko Art". Aby zostać artystą, wystarczy zaopatrzyć się w sos czekoladowy w opakowaniu do wyciskania zakończonym niewielkim otworem.

Najłatwiejsze do wykonania wzory to pajęczyna, serce i kwiatek. Aby wykonać pajęczynę:

narysuj na powierzchni cappuccino kształt spirali, następnie za pomocą wykałaczki nakreślić wychodzące z jej centrum linie (podobnie jak w przypadku róży wiatrów).

Jeśli chcesz udekorować powierzchnię wzorem z serduszek:

narysuj cztery lub pięć kółeczek o średnicy około 0,5 cm, następnie za pomocą wykałaczki przecinaj każde z nich na pół, uzyskując w ten sposób kształt serca.

Z kolei dla uzyskania kształtu kwiatka:

nakreśl koncentryczne okręgi, które tworzą podstawę kształtu kwiatka, następnie oba okręgi podziel na cztery części, zaczynając od środka i powtórz tę czynność, lecz tym razem prowadząc linie w kierunku centrum.

Sztuka dekorowania mlekiem: Latte Art

Jeśli nie przepadasz za czekoladą lub dbasz o linię, możesz z powodzeniem oddać się sztuce dekorowania mlekiem, czyli "Latte Art". Przy odrobinie wyobraźni, za pomocą spienionego mleka na powierzchni aksamitnego espresso wyczarujesz prawdziwe dzieła sztuki.

Zdecydowany kontrast nasyconej barwy espresso i jasnej mlecznej pianki otwiera nieograniczone pole do artystycznej ekspresji. Najczęściej spotykane wzory to serce, jabłko i liść. Przy odrobinie wprawy ich stworzenie nie powinno nastręczać zbyt wielu trudności.

Chcąc podarować ukochanej osobie serce:

zacznij nalewać mleczną piankę w samym środku espresso z wysokości około 6–7 cm od cremy, aby wydobyć ciemną barwę kawy, gdy filiżanka jest już do połowy pełna, zbliż dzióbek do powierzchni kawy bez zmiany tempa nalewania mleka, tak by uzyskać biały okrągły kształt, następnie, gdy filiżanka jest już pełna, przecinaj koło na pół za pomocą strumienia mleka, szybko zbliżając do powierzchni dzióbek karafki i przerywając nalewanie.

Aby uzyskać kształt jabłka:

zacznij nalewanie mleka niedaleko krawędzi filiżanki (tworząc charakterystyczny ogonek) i natychmiast przesuwaj dzióbek nad środek filiżanki, następnie dalej nalewaj mleko, aż do powstania białego okrągłego konturu.

I wreszcie, by stworzyć rysunek liścia:

nalewaj mleko z dość dużej wysokości, utrzymując ciemną barwę powierzchni cappuccino aż do momentu napełnienia filiżanki do połowy na tym etapie zbliż dzióbek do powierzchni napoju i od naprzeciwległej strony przesuwaj strumień mleka w swoim kierunku, za pomocą wahadłowych ruchów od boku do boku filiżanki, tworząc kształt przypominający węża

po wypełnieniu filiżanki przetnij uformowany w ten sposób kształt strumieniem mleka, szybko unosząc w górę dzióbek i przesuwając go w kierunku przeciwnym niż poprzednio.

Z ekpresem Saeco Incanto OTC wyczarujesz też inne kawowe napoje, a sprytna i łatwa w użyciu funkcja Memo zapamięta indywidualne ustawienia dotyczące proporcji każdego z zapisanych napojów. A z kolei moc i temperaturę kawy można spersonalizować stosownie do własnych preferencji przy pomocy intuicyjnego wyświetlacza.

Ekspres Incanto One Touch Milk Carafe HD8917/09 marki Saeco jest dostępny w rekomendowanej cenie detalicznej 3139 pln.