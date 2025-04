Pieczarki to chyba najpopularniejsze grzyby - są niedrogie, łatwo dostępne, proste w przygotowaniu, a do tego po prostu smaczne. Uważa się je też za mniej ciężkostrawne od grzybów leśnych. Możesz je wykorzystać na wiele sposobów - do gotowania, smażenia, pieczenia i faszerowania. Zobacz, kiedy warto obrać je ze skórki.

Niektórzy pieczarki obierają za każdym razem, inni tylko myją. Czy jest jakaś ogólna zasada? Mówi się, że pieczarek, które chcesz usmażyć lub ugotować, nie musisz obierać - wystarczy je tylko oczyścić.

Wiele zależy od kondycji pieczarek. Jeśli są one świeże, białe i twarde, nie ma potrzeby usuwania skórki. Wówczas jedynie opłucz pieczarki i wyszoruj z pozostałości ziemi. Jeśli pieczarki ściemniały, są już starsze i nie wyglądają na najświeższe (ale wciąż są zdatne do spożycia), wówczas warto ściągnąć skórkę i lekko oskrobać nóżki.

Jeśli chcesz przygotować pieczarki faszerowane, nie ma potrzeby obierania ich ze skórki, ale musisz je dokładnie wyczyścić. Pamiętaj też, aby wybrać odpowiednio duże grzyby, np. pieczarki portobello. Jeśli wykorzystujesz jedynie lekko zblanszowane grzyby do sałatki, obierz je lub umyj, a następnie podgotuj dosłownie 2-3 minuty w osolonej wodzie.

fot. Czy pieczarki trzeba obierać/Adobe Stock, Olha Afanasieva

Większość z nas myje pieczarki pod strumieniem wody, ale wielu szefów kuchni twierdzi, że woda zmniejsza aromat tych grzybów. Radzą raczej wycierać je papierowym ręcznikiem, a mniej dostępne lub bardziej zabrudzone miejsca przetrzeć suchą szczoteczką.

Jednak w domowym zaciszu nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dokładnie wyczyściła pieczarki pod wodą. Ostatecznie nic nie usunie zanieczyszczeń tak dobrze, jak ciepła woda i miękka szczoteczka. Utrata odrobiny aromatu nie zmienia faktu, że najważniejsze jest pełne oczyszczenie pieczarek.

Każdą pieczarkę najpierw opłucz, a następnie bardzo delikatnie wyszoruj miękką szczoteczką. Usuń wszystkie pozostałości ziemi i piasku, a na koniec ponownie opłucz wszystkie grzyby na sitku. Jeśli mrozisz pieczarki, umyj je i osusz przed włożeniem do zamrażarki. Dzięki temu możesz od razu wrzucić zamrożone grzyby do rondelka.

fot. Czyszczenie pieczarek/Adobe Stock, Dmitrii

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.10.2020.

