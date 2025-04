Jajko na miękko – przez jednych uwielbiane, drudzy zaś unikają jak ognia. Podczas obierania jest delikatne i kruche – białko z łatwością może wypłynąć razem z żółtkiem. Gotując jajka bez skorupki możemy zapobiec wielu podobnym sytuacjom. Jajko w koszulce, szklance lub woreczku to podpowiedź dla osób, które nie wyobrażają sobie śniadania bez jajka na miękko!

Jajko w szklance

Oto składniki na jajko w szklance:

jajko

woda

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżka masła

szczypta chili

Jak zrobić jajko w szklance?

Jajko dokładnie myjemy i wbijamy delikatnie do szklanki. Staramy się, aby żółtko nie rozlało się po białku. Wstawiamy szklankę do wysokiego garnka wypełnionego wodą. Gotujemy całość przez 3 minuty, aby uzyskać delikatne jajko na miękko. Doprawiamy solą i pieprzem. Na wierzch kładziemy kawałek masła. Dodajemy posiekane zioła. Tak przygotowane jajko na miękko doskonale smakuje z majonezem lub szczyptą chili.

Jajko w koszulce

Oto składniki na jajko w koszulce:

jajko

woda

łyżka octu

szczypta soli

szczypta pieprzu

posiekany szczypiorek

łyżka masła

Jak zrobić jajko w koszulce?

Wodę wlewamy do garnka. Zagotowujemy i wlewamy ocet. Zmniejszamy ogień tak, aby woda była na granicy wrzenia. Jajka wbijamy do miseczki. Przelewamy je do garnka i delikatnie zakręcamy trzepaczką do ubijania piany tworząc wir. Jako na miękko gotujemy przez 3 minuty. Tak przygotowane podajemy z masłem i doprawiamy solą i pieprzem.

Jajko w woreczku

Oto składniki na jajko w woreczku:

jajko

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżeczka majonezu

posiekany szczypiorek

Dodatkowo:

folia aluminiowa

klips

Jak zrobić jajko w woreczku?

Ucinamy kawałek przezroczystej folii spożywczej i smarujemy po środku oliwą, układamy na miseczce i wbijamy jajko. Doprawiamy solą i pieprzem. Następnie szczelnie zaciskamy klipsem. W garnku zagotowujemy wodę i wkładamy do niego jajka. Gotujemy przez około 4 minuty. Tak przygotowane jajko w foliowym woreczku możemy podawać z masłem, majonezem lub posiekanymi ziołami.

