Wybierając jadalne kwiaty, zwróć uwagę na to, czy rzeczywiście są bezpieczne do spożycia. Kwiaty mogą mieć większą lub mniejszą toksyczność albo nie posiadać jej w ogóle. Stają się więc bezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także zwierząt domowych. Te rośliny możesz śmiało posadzić w ogrodzie i wykorzystywać do potraw.

Kwiaty warzywne często są zdatne do spożycia, dotyczy to w szczególności dyni i cukinii. Te ciekawe w smaku kwiaty najprościej jest... opanierować i usmażyć, dokładnie tak jak kotlety schanowe. Kwiaty dyni świetnie sprawdzą się zaś do faszerowania. Przygotuj masę z białego sera (dobrym wyborem będzie gorgonzola, ricotta lub ser kozi).

Pamiętaj, aby kwiaty cukinii i dyni (a także wszystkie inne jadalne kwiaty) dokładnie umyć i osuszyć przed użyciem. Rób to jednak delikatnie, aby nie uszkodzić płatków - jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz ich faszerowanie. Te kwiaty lubią też towarzystwo soku z cytryny oraz jogurtowo-ziołowych sosów.

fot. Kwiaty jadalne: cukinia smażona/Adobe Stock, myviewpoint

Zarówno kwiaty, jak i liście oraz owoce nasturcji są w pełni bezpieczne i jadalne. Możesz wykorzystać je do dań na słodko i słono. Świetnie sprawdzą się jako dekoracja sałatek oraz ciast i deserów lodowych. Nasturcje świetnie sprawdzą się także do przygotowania domowych lodów. Do gotowej masy dodaj posiekane płatki nasturcji, wymieszaj i w takiej formie wstaw do zamrażarki.

Warto wiedzieć, że nasturcja jest bardzo cennym źródłem witaminy C, a dodatkowo wspiera pracę układu moczowego i poprawia ogólną odporność organizmu. Sprawdzi się także jako lek na sezonowe przeziębienie.

fot. Kwiaty jadalne: nasturcja/Adobe Stock, Caterina Trimarchi

Płatki róż są bardzo znane w świecie urody, ale także w kuchni. Zrobisz z nich pielęgnacyjny tonik do twarzy, odżywkę do włosów i maseczkę do twarzy, ale także znaną i cenioną marmoladę do pączków. Płatki róż świetnie sprawdzą się także jako dekoracja ciast i deserów, a także składnik lodów i drinków. Ze względu na swój mocny aromat i charakterystyczny smak raczej nie używa się ich do dań wytrawnych.

Płatki można śmiało podawać w wersji świeżej oraz suszonej. Pamiętaj, aby opłukać je dobrze pod chłodną wodą i wysuszyć. Jeśli masz większą ilość płatków, możesz połączyć je z mlekiem i miodem, a następnie zblendować i stworzyć pyszne smoothie dla urody albo przygotować pyszną nalewkę różaną.

fot. Jadalne kwiaty: płatki róż/Adobe Stock, Lumistudio

Bratki pięknie prezentują się w ogrodzie, są roślinami bezpiecznymi dla kotów i innych zwierząt domowych, a do tego znajdują zastosowanie w kuchni. Czego chcieć więcej? Bratki najlepiej sprawdzą się jako prosta dekoracja. Kwiaty w całości dodaj do sałatek, ciast lub lodów. Możesz także ułożyć je na wierzchu dań mięsnych, a także podawać z daniami makaronowymi.

Bratki, ze względu na swój słodki, a jednocześnie lekko cierpki smak, świetnie odnajdują się także w zupach-krem, a także są świetnym dodatkiem do deski serów i wędlin.

fot. Jadalne kwiaty: bratki/Adobe Stock, Iryna Melnyk

Lawenda to piękna, pachnąca roślina, która idealnie sprawdzi się do dekoracji ciast oraz słodkich przekąsek. Rzadziej używa się jej do potraw wytrawnych, ale można ją wykorzystać jako dekorację talerza.

Dodatkowo możesz przygotować także pyszne przetwory z lawendy, np. nalewkę lub dżem. Suszona lawenda idealnie sprawdzi się jako dodatek do słodkich przekąsek i deserów lodowych, a także jako składniki domowej czekolady.

fot. Kwiaty jadalne: lawenda/Adobe Stock, SPICA-VEGA PHOTO ART

Mało osób wie, że piwonię można wykorzystać do potraw. Duże, ozdobne kwiaty idealnie sprawdzą się do tortów (w szczególności tych wystawnych, np. komunijnych czy ślubnych), a także deserów jogurtowo-lodowych.

Sprawdzą się do tego zarówno świeże, jak i suszone kwiaty, w całości i w formie płatków. Możesz wrzucić je także do herbaty, letnich drinków i napojów.

fot. Jadalne kwiaty: piwonia/Adobe Stock, Olga

Płatki wiśni to doskonała dekoracja tortów, ciast i prostych deserów. Najczęściej występują w postaci suszonej lub liofilizowanej. Są świetnym dodatkiem do lodów i kremów czekoladowych, a także do herbat. Świetnie sprawdzą się także w chłodnych napojach i imprezowych drinkach.

Płatki wiśni można wykorzystać również do dekoracji sałatek oraz dań mięsnych.

fot. Jadalne kwiaty do dekoracji: wiśnie/Adobe Stock, Nicole Kandi

Lista jadalnych kwiatów jest całkiem spora. Możesz ich użyć do potraw na słodko i słono. Pozostałe kwiaty jadalne to np.

akacja,

bergamotka,

jaśmin,

stokrotki,

słonecznik,

kwiaty ziół (np. oregano, tymianku, mięty, rumianku),

lipa,

czarny bez.

