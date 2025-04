Zimą najczęściej sięgasz po grzyby suszone lub mrożone. Okazuje się jednak, że istnieją gatunki, które są w stanie rosnąć pomimo zimowej aury na zewnątrz. Zobacz, gdzie szukać grzybów zimowych i jak je wykorzystać.

Spis treści:

Boczniaki (pleurotus ostreatus) to bardzo popularne grzyby, dostępne w wersji świeżej w większości marketów. Wyglądają dość egzotycznie, tymczasem możesz je znaleźć w polskich lasach. Różnią się one jednak nieco wyglądem od tych wykorzystywanych w handlu.

Boczniaki leśne rosną dziko w skupiskach, ich barwa może być naprawdę różnorodna - od szarej przez brązową aż po lekko fioletowawą. Możesz je spotkać przy martwych lub umierających drzewach, na których boczniaki żerują, przy okazji rozkładając je. Pamiętaj, żeby zbierać jedynie kapelusze boczniaków i uważać na przejrzałe owocniki.

Uważaj, bo boczniaki łatwo pomylić z trującym łycznikiem późnym (panellus serotinus) - jest on mniejszy, niż boczniak, dodatkowo ma mocno żółty trzon. Kapelusz czasem jest wybarwiony na zielono. Jeśli nie masz pewności, czy to boczniak, nie zbieraj go.

fot. Grzyby zimowe w Polsce: boczniaki/Adobe Stock, Jaroslav Machacek

Płomiennica zimowa (flammulina velutipes) to charakterystyczny grzyb, którego łatwo odróżnić od innych gatunków. Występuje dość pospolicie jesienią i zimą - możesz na niego trafić nawet na przełomie lutego i marca. Zdecydowanie woli ciepłe zimy i nie do końca toleruje mrozy.

Może rosnąć zarówno na żywych, jak i obumarłych drzewach, w szczególności wierzbach, topolach i wiązach. Posiada charakterystyczne duże blaszki i dość krótki trzon. Płomiennica świetnie nadaje się do marynowania i duszenia. Ma łagodny smak, dzięki czemu sprawdzi się w większości potraw.

fot. Grzyby zimowe jadalne: płomiennica zimowa/Adobe Stock, Alexander Kurlovich

Ten charakterystyczny grzyb znany jest pod nieco inną nazwą - grzyb mun. Nazywany też chińskim smardzem, uszakiem judaszowym albo grzybem bzowym. Uszak bzowy (auricularia auricula-judae) ma ciekawy wygląd i kształt, przez co porównywany jest właśnie do uszu.

Możesz go spotkać w okolicy bzów, najczęściej porasta obumarłe gałązki oraz pniaki. Uszaki rosną nie tylko w lasach, ale także przestrzeniach miejskich, np. parkach. Nie mają szczególnie charakterystycznego smaku, dzięki czemu dobrze komponują się z większością potraw. Zwykle wykorzystywane są jako dodatek do dań na ciepło.

fot. Grzyby zimowe: uszak bzowy/Adobe Stock, PiLensPhoto

