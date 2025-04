1 z 4

Tarta z jabłkami

Oto składniki na tartę z jabłkami:

250 g mąki pszennej

szczypta soli

pół kostki masła

łyżka wody

pół szklanki cukru

sok z cytryny

pół kilo jabłek odmiany Szara Reneta lub Jonagold

2 jajka

Jak zrobić tartę z jabłkami?

Mąkę pszenną ugniatamy razem z masłem, cukrem, jajkami oraz szczyptą soli. Zawijamy w folię spożywczą i dzielimy na pół. Wkładamy do zamrażalnika na 30 minut do stwardnienia. Jabłka kroimy na mniejsze kawałki i przekładamy do garnka. Dusimy pod przykryciem przez 15 minut do miękkości. Podlewamy sokiem z cytryny. Odstawiamy do przestygnięcia. Rozwałkowujemy ciasto i układamy w formie. Nakłuwamy widelcem na powierzchni ciasta. Spód pieczemy przez 15 minut do zezłocenia. Wkładamy nadzienie z jabłek do środka i przykrywamy kratką z ciasta. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 30 minut. Tak przygotowaną tartę z jabłkami możemy podawać z odrobiną cynamonu lub z lodami waniliowymi.

